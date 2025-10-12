「握手をしようとしたが拒否した」インドネシア主将が中国人主審の態度に激怒！ W杯予選敗退の試合で判定に疑問「敬意を持って接するべきだ」【アジア予選PO】
インドネシア代表は現地10月11日、ワールドカップのアジア予選プレーオフ・イラク戦で０−１と敗れ、グループB最下位となりワールドカップ出場を逃した。
この試合で主審を務めた中国人審判・馬寧氏の判定と態度を、インドネシアのキャプテンであるDFジェイ・イゼスが厳しく批判し、怒りを露わにした。
インドネシアメディア『Okezone bola』によると疑惑の判定は、アディショナルタイムに起きた。インドネシアのミリアーノ・ジョナサンズがイラクのペナルティエリア内で、ザイド・タシーンにファウルを受けた際、馬寧主審はペナルティキックではなく、エリア外でのフリーキックと判定。このジャッジにより、インドネシアは同点に追いつく絶好の機会を逃した。
試合後、『BOLA.COM』は、主将のコメントを紹介。会見でイゼスは「私は常に審判を含む全ての人を尊重しようと努めているが、今日はいくつか正しくないことがあったと思う」と判定に見解を示した。
また、セリエAのサッスオーロに所属する25歳のDFが特に問題視したのは、試合終了後の主審の態度だった。
同選手は「試合終了時に審判と握手をしようとしたが、彼は拒否した。私は常に敬意を持って行動し、選手たちが審判から離れるよう促し、丁寧に話しかけるようにしていた。彼らが私たちに不利な判定を下したとしても、敬意を持って接するべきだ」と語り、審判団のプロフェッショナリズムに疑問を呈した。
今回の敗戦により、インドネシアは悲願のW杯出場という歴史的快挙を逃した。重要な一戦での出来事とあって、国内では審判の判定を巡る議論が今後も続きそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
