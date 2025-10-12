直近２戦４失点。ブラジル相手に日本は守り切れるのか。引き気味に構えて速攻狙いも。渡辺剛は「W杯前に一回やっておくのはあり」【日本代表】
ワールドカップ常連国との２連戦が組まれた日本代表の10月シリーズ。10日のパラグアイ戦は２−２で引き分け。チームは14日のブラジル戦に向けて準備を進めている。
11日のトレーニングでは、左足首を痛めて別調整が続いていた久保建英（レアル・ソシエダ）が部分合流。本人は「（進捗としては）プラン通りに行っていると思います」と、３日後の試合出場に向け、ポジティブな感触を示していた。
攻撃のキーマンが復帰できるならば、チームにとって朗報だ。が、より重要なのは守備の方だ。日本は９月のアメリカ戦は０−２、パラグアイ戦でも２失点と、複数失点が続いている。
「プレスが全然ハマっていなかった。今日（パラグアイ戦）のような感じだと、次は大量に失点してしまう」と鎌田大地（クリスタル・パレス）も警鐘を鳴らしたが、 そこは森保一監督も選手たちも、真っ先に取り組むべき課題と考えているはずだ。
目下、冨安健洋（無所属）、板倉滉（アヤックス）、町田浩樹（ホッフェンハイム）、伊藤洋輝（バイエルン）ら第二次森保体制の主力DF陣が揃って故障などで離脱。その影響は確かに少なくない。ただ、それ以上に気になるのが、現有戦力において小さな綻びが生じている点だ。
特に気がかりだったのが、パラグアイ戦の１失点目。ボールホルダーのダミアン・ボバディジャのマークが不在で、瀬古歩夢（ル・アーブル）がオフサイドだと自分で判断してミゲル・アルミロンの裏抜けを許した。結果、ボバディジャのロングパスからアルミロンに決められた。こういうミスが２つ重なったら、強豪相手には確実に点を取られる。それは過去のW杯でも経験していることだ。
ブラジルはそういう隙を確実に突いてくるチーム。11日の韓国戦では５−０で勝利。後半の得点は、相手のビルドアップのミスを突く形が目立った。日本も不用意にボールを持ったら、カウンターの餌食になりかねない。細心の注意を払うべきだ。
次戦の守備陣の陣容を考察してみると、まずGKは鈴木彩艶（パルマ）の連続スタメンが確実。３バックは、ここ最近はディフェンスリーダー的な存在になっている渡辺剛（フェイエノールト）と、抜群の身体能力を誇る鈴木淳之介（コペンハーゲン）が続けてピッチに立ちそうだ。
ただ、パラグアイ戦で不安定なプレーが目に付いた瀬古の起用は再考すべき。となれば、森保監督は最も信頼を寄せている2022年カタールW杯メンバーの谷口彰悟（シント＝トロイデン）を抜擢するのではないか。
谷口は2026年W杯アジア最終予選の前半戦のレギュラー。１年前に左足首アキレス腱断裂の重傷で、長期離脱を強いられたが、ここへ来てパフォーマンスも戻ってきた。大舞台の経験値もあるだけに、ブラジル相手でも冷静にゲームに入れるし、チーム全体をコントロールできるだろう。
「彰悟君と自分？ 中と外はお互いにどっちでもできるんじゃないですか。監督の好みですね」と渡辺も話していたが、谷口がセンターで渡辺が右、あるいはその逆でも十分にやれそうだ。
彼らがどういう並びで陣取ったとしても、真っ先にやらなければいけないのは、行くべき時と引く時を明確にして、チーム全体の意思統一を図ること。カタールW杯のドイツ戦やスペイン戦のように、ボール保持率が30％を切る可能性すらあるが、渡辺はある意味、ベタ引きで勝ち切る術を見出すことも重要だと考えている様子だ。
「最初から引くのか、それとも今まで通り15〜20分は前からハメに行って、高い位置で取れたらショートカウントを狙うのかっていうところは、僕には分からない。ただ、下げる時間があっても、それこそカタール・ワールドカップでもそうでしたけど、ショートカウンターを狙う戦い方は、絶対に次のワールドカップでもやるんで、次のブラジルはそれを想定するうえで、すごく良い相手。ワールドカップ前に一回やっておくのは、自分個人としてはありだと思っています」
こう話す渡辺らは、パラグアイ戦後にどういう守り方がいいのかを熱心に議論したという。話し合いの結果を守備担当の斉藤俊秀、長谷部誠の両コーチが吸い上げ、森保監督に伝えて、最終的なライン設定を決めていくと見られるが、ブラジル相手には耐え忍ぶ展開を覚悟しなければいけないのは確かだ。
９月のメキシコ戦（０−０）を含めれば、2026年W杯出場国を相手に、直近３試合で勝てていないという厳しい現実を踏まえて、どうすれば強豪相手に守り切れるのか、勝ち切れるのかを真剣に模索することが、今の日本代表には強く求められているところだ。
渡辺を中心に、ベテランの谷口や新鋭の鈴木淳らも加わりながら、鉄壁の守備システムを構築すること。前との連動性を引き上げること。残り２日間の準備期間ではそこに全力を投じるべきだ。とにかく次のブラジル戦は、８か月後の本大会に向け、手応えを得られる一戦にしてほしい。
取材・文●元川悦子（フリーライター）
