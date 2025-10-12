セリエA名門が日本人守護神に興味？ 退団濃厚のフランス代表GKの後釜に「動向を追っている」と現地報道
日本の守護神にイタリア屈指のビッグクラブが注目しているようだ。
伊紙『La Gazzetta dello Sport』によると、ミランがパルマに所属する鈴木彩艶に興味を示しているという。
ミランには、チームの主将を務め、フランス代表では正GKを任せられているマイク・メニャンが在籍する。しかし同選手は、今季限りでミランとの契約満了を迎えるにもかかわらず、延長交渉が進んでおらず、来夏での退団が濃厚と見られている。
こうした状況下で、鈴木が後釜候補にリストアップされたか。『La Gazzetta dello Sport』は次のように報じる。
「セリエAの名門は、パルマで活躍する日本代表GKザイオン・スズキに関心を持っており、動向を追っている。23歳の彼は2024年７月からイタリアでプレーしており、これまで計45試合に出場している。ベルギーのシント＝トロイデンから加入してきた当時の移籍金は800万ユーロ（17億円）だったが、今ではその額は少なくとも２倍になっている」
Jリーグの浦和レッズから欧州に飛び立ち、今では日本を代表するGKへと成長した鈴木。パルマでも今季ここまで全試合に先発するなど、揺るぎない地位を確立しているが、ミランへのステップアップは実現するのか注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
