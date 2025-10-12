「キングオブコント』優勝→翌朝生放送が「かわいそう」「場違い過ぎ」 ロングコートダディに反響
“コント芸日本一”を決めるTBS系『求人ボックス presentsキングオブコント2025』優勝コンビのロングコートダディ（堂前透、兎）が、12日生放送の『サンデー・ジャポン』（毎週日曜 前9：54）に出演した。
【写真】『キングオブコント』歴代優勝者一覧
ロングコートダディは、『キングオブコント』に4度目の決勝進出となり、11日夜の放送で、見事に王者をつかんだ。ファーストステージはトップバッターとして登場して474点、ファイナルステージでは471点と評価され、合計945点だった。
その優勝翌日、朝に『サンジャポ』スタジオに登場。祝福されたが、番組は自民党・高市早苗新総裁をめぐる公明党との連立解消の話題一色。
シリアスな政治トークをひたすら聞く2人に対し、SNSでは「サンジャポで政治の話を聞いてるロングコートダディがなんともシュールで…」「眠そうだなw」「ロングコートダディがかわいそう」「場違い過ぎて借りてきた猫ならぬ借りてきた赤ジャケット状態」と多数の声が寄せられた。
【写真】『キングオブコント』歴代優勝者一覧
ロングコートダディは、『キングオブコント』に4度目の決勝進出となり、11日夜の放送で、見事に王者をつかんだ。ファーストステージはトップバッターとして登場して474点、ファイナルステージでは471点と評価され、合計945点だった。
シリアスな政治トークをひたすら聞く2人に対し、SNSでは「サンジャポで政治の話を聞いてるロングコートダディがなんともシュールで…」「眠そうだなw」「ロングコートダディがかわいそう」「場違い過ぎて借りてきた猫ならぬ借りてきた赤ジャケット状態」と多数の声が寄せられた。