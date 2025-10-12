【国際親善試合】韓国代表 0ー5 ブラジル代表（日本時間10月10日／ソウルワールドカップ競技場）

【映像】危険な「両足タックル」

「潰し屋」として知られるブラジル代表のMFカゼミーロが、危険なスライディングタックルを炸裂。スタジアムから大ブーイングが発生し、SNSも騒然となった。

ブラジル代表は日本時間10月10日、国際親善試合で韓国代表と敵地で対戦。18歳の新星・エステバンのゴールを皮切りに圧巻のゴールショーを演じて5発快勝を飾った。

一方でセレソンは、腕章を巻いてボランチに入ったカゼミーロを中心に守備も強固かつハードだった。象徴的だったのが、8分のワンシーンだ。敵陣でボールロストしてカウンターを食らいそうになった瞬間、ボールを持って前に運ぼうとした韓国の至宝MFイ・ガンインの前にカゼミーロが立ちはだかる。

カゼミーロは腰を落として両足で激しいスライディングタックル。左足でボールと足を刈り取り、イ・ガンインを吹き飛ばしたのだ。イ・ガンインはピッチに倒れ込み悶絶。主審がすぐさま笛を吹いて注意すると、カゼミーロは不敵な笑みを浮かべていた。

解説も思わず苦笑い

解説の柿谷曜一朗氏（元日本代表FW）は、「（カゼミーロからすれば）普通のタックルなんですけどっていう感じ」と苦笑い。さらに「相手がイ・ガンインというのは頭に入っていると思います。彼はあそこから縦に運んでいけるので、その前に潰そうという意識はあったと思います」とコメントした。

危険なタックルにスタジアムからは大ブーイングが発生し、ファンもABEMAのコメント欄やSNSで反応。「鬼チャージ」「スライディングとは言えないだろw」「これは結構危ないw」「酷すぎるw」「危なすぎる！」「これぞカゼミーロって感じ」「そのタックル深すぎ」などの声が目立った。

なお、韓国代表を5発粉砕したブラジル代表は10月12日に来日予定。14日にはアジアツアー2試合目で日本代表と対戦する。

（ABEMA／国際親善試合）

