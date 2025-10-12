»îÃå¤·¤¿¡Ö¥À¥¤¥ä¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡×¤òÅð¤ó¤À¤« 21ºÐÃË¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá Åìµþ¡¦¾åÌî
¡¡Åìµþ¡¦¾åÌî¤Îµ®¶âÂ°Å¹¤Ç¡¢µÒ¤òÁõ¤Ã¤Æ»îÃå¤·¤¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ê¤É220Ëü±ßÁêÅö¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢21ºÐ¤ÎÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Èøºê¸×Î°ÍÆµ¿¼Ô¡Ê21¡Ë¤Ï10Æü¡¢ÂæÅì¶è¾åÌî¤Îµ®¶âÂ°Å¹¤Ç¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ê¤É3ÅÀ¤¢¤ï¤»¤Æ220Ëü±ßÁêÅö¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÈøºêÍÆµ¿¼Ô¤ÏÊÌ¤ÎÃË¤È2¿Í¤ÇÆþÅ¹¤·¡¢¡Ö»îÃå¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¤Ä¤±¤¿¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤·¡¢¤½¤Î¸åÅ¹¤«¤é240m¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡ÖÍ§Ã£¤Ë¤¿¤Ð¤³¤òÍ¶¤ï¤ì¤ÆÅ¹¤ò½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤À¤±¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÌ¤ÎÃË¤Ï¸½ºß¤âÆ¨ÁöÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂæÅì¶è¤Ç¤Ï1½µ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤Ë¤âÆ±¤¸¼ê¸ý¤ÇÏÓ»þ·×¤Ê¤É¤¬Åð¤Þ¤ì¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤¬´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë
¢¨ÈøºêÍÆµ¿¼Ô¤Îºê¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×