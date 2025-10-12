¡ÖÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤Æ¤ª¶â¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¡ÖÀöÇ¾¤Ë¶á¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¡×¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ1500Ëü±ß¤ò¼º¤Ã¤¿ÉÍÅÄ¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡Ê46¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢¡ÈÃ¦¥¹¥Ô¡É¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê
¡Ò¡ÖÄ«Æü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ª¸Ô¤ò³«¤¯¡×¡ÖÁÇ¼ê¤ÇÊØ´ï¤òÀö¤¦¡×³«±¿¤Î¤¿¤á¤ËËèÆü4»þ´Ö¡È½¤¹Ô¡É¡Ä¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿ÉÍÅÄ¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡Ê46¡Ë¤¬¸ì¤ë¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¡È¥¹¥Ô³è¡É¤ÎÃæ¿È¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡°ÆÁÀê¤¤»Õ¤Ë¤è¤ëÎî´¶¾¦Ë¡¤Ë°ú¤Ã³Ý¤«¤ê¡¢8Ç¯´Ö¡È¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤Î¾Â¡É¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉÍÅÄ¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¤µ¤ó¡Ê46¡Ë¡£³«±¿¥°¥Ã¥º¤Î¹ØÆþ¤Ê¤É¤ËÁí³ÛÌó1500Ëü±ß¤òÃí¤®¹þ¤ß¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ëÍ¥Àè¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¾×·â²èÁü¡Û¡ÖÀÖ¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤òÀü¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤ËÀÐ¤òÆþ¤ì¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¿¡×¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤ÎÉÍÅÄ¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¤µ¤ó¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Ë
¡¡¤·¤«¤·ºòÇ¯¡¢¡ÈÃ¦¥¹¥Ô¡É¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¸½ºß¤Ï¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ä¸å²ù¡¢È¿¾Ê¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¤µ¤ó¤Ë¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤Î¾Â¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¡¢¡ÈÃ¦¥¹¥Ô¡É¸å¤ÎÀ¸³è¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¸øÉ½¤·¤¿ÍýÍ³¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î3²óÌÜ¡¿1²óÌÜ¤«¤éÂ³¤¯¡Ë
ÉÍÅÄ¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¤µ¤ó¡¡©»°Âð»ËÏº¡¿Ê¸éº½Õ½©
¡Ö²È¤ÎÃæ¤Ï³«±¿¥°¥Ã¥º¤ÎÇîÊª´Û¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×8Ç¯´Ö¤ÇÁí³Û1500Ëü±ß¤ò¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤ËÅê»ñ
¡½¡½ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¤ª¶â¤ò¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤Ë»È¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÉÍÅÄ¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡Ë¡¡8Ç¯´Ö¤Ç1500Ëü±ß¤°¤é¤¤»È¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÌõ¤Ï¡¢³«±¿¥°¥Ã¥º¤À¤±¤Ç1000Ëü±ß¤¯¤é¤¤¡£»Ä¤ê¤Î500Ëü±ß¤¬¥»¥ß¥Ê¡¼¤ä¥µ¥í¥ó¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È½ä¤ê¤Î¸òÄÌÈñ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡±óÊý¤Î¿À¼Ò¤È¤«¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤·¡¢²Æì¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²Æì¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ë¥Ä¥¢¡¼¤â¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½³«±¿¥°¥Ã¥º¤Ï²¿¸Ä¤¯¤é¤¤»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡¡¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£²È¤ÎÃæ¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Î¿ÀÍÍ¤¬¤¤¤Æ¡¢¥¢¥Þ¥Æ¥é¥¹¤äÂç¹õÍÍ¡¢ÊÛºâÅ·ÍÍ¡¢¥¤¥¨¥¹¥¥ê¥¹¥ÈÍÍ¤â¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÎÙ¤Ë¤ª°ð²ÙÍÍ¤â¤¤¤ë¤ï¤±¡£¤â¤¦²È¤ÎÃæ¤¬³«±¿¥°¥Ã¥º¤ÎÇîÊª´Û¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢Åö»þ¤Ï¥°¥Ã¥º¤ò¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤·¤Ê¤¬¤é¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡Ö²¿½½Ëü±ß¤â»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤ªã±¤¤¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸ú²Ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤ò¤ä¤á¤¿¡È¤¤Ã¤«¤±¡É
¡½¡½¤½¤ì¤Û¤É¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¤µ¤ó¤¬¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤ò¤ä¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡¡¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¹¥¤¤ÎÍ§¤À¤Á¤Ë¡ÖËÜÊª¤ÎÇ½ÎÏ¼Ô¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¡£¤½¤Î¿Í¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ªã±¤¤¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤ÀèÁÄ¤Î¥«¥ë¥Þ¤¬¤¢¤ë¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç²¿½½Ëü±ß¤â»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤ªã±¤¤¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ªã±¤¤¤¬5Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤·¤«¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸ú²Ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÉÔ°Â¤òÀú¤é¤ì¤Æ¤ª¶â¤À¤±¼è¤é¤ì¤¿·Á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ö¥Þ¥ë¥Á¾¦Ë¡¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö°ìµ¤¤ËÎä¤á¤¿¡×¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤ò¤ä¤á¤¿ÍýÍ³
¡½¡½¶²ÉÝ¤òÀú¤ë·Ï¤ÎÀê¤¤»Õ¤â¤¤¤ë¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡¡¤¢¤È¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¹¥¤¤ÎÍ§¤À¤Á¤«¤éÍ¶¤ï¤ì¤¿¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¥Þ¥ë¥Á¾¦Ë¡¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë¿Í¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¤ÈÇÈÆ°¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤É¤ó¤É¤ó±¿¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¿Í¤òÍ¶¤Ã¤Æ¡¢²ñ°÷¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ã¤Æ¹Ö»Õ¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
¡½¡½¤Þ¤µ¤Ë¥Þ¥ë¥Á¾¦Ë¡¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡¡¤è¤¯¤¢¤ë¥Þ¥ë¥Á¾¦Ë¡¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¾¦ÉÊ¤È¤«¤òÇä¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤Þ¤À¤¤¤¤¤Û¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ì±þ¡¢¼ê¸µ¤Ë»Ä¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢Í¶¤ï¤ì¤¿¤Û¤¦¤â¤½¤ì¤ò»È¤¨¤ë¤·¡£
¡¡¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¿¤À¿Í¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤ª¶â¤òÊ§¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡Ö¿Í¤ò´¬¤¹þ¤à¤Î¤Ï°ã¤¦¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ°ìµ¤¤ËÎä¤á¤Æ¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤½¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹¹ðÅã¤Ë¤â¤µ¤ì¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤ò¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Á¥ã¥¯¥é¤âÇÈÆ°¤âÀ°¤¨¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤ï¤¿¤·¤¬¤³¤ó¤ÊÌÜ¤Ë¤¢¤¦¤Î¡×Ì·½â¤ò´¶¤¸¤Æ¡ÈÃ¦¥¹¥Ô¡É¤ò·è°Õ
¡½¡½¤½¤³¤«¤é¡¢½ù¡¹¤Ë¡ÈÃ¦¥¹¥Ô¡É¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡¡¤½¤Î»þ¡¢Â¾¤Ë¤â·ù¤Ê¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÉÔÀµ½Ð·ì¤¹¤ë¤¯¤é¤¤Çº¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤Î¥°¥Ã¥º¤òÂ·¤¨¤Æ¡¢¥Á¥ã¥¯¥é¤âÇÈÆ°¤âÀ°¤¨¤Æ¥¢¥»¥ó¥·¥ç¥ó¡Ê¢¨¼¡¸µ¾å¾º¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¤·¤Æ¤ë¤Ï¤º¤Î¤ï¤¿¤·¤¬¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤ÊÌÜ¤Ë¤¢¤¦¤Î¡×¤Ã¤ÆÌ·½â¤ò´¶¤¸¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¡Ö¤â¤¦¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¡×¤Ã¤Æ·è°Õ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë¤â¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡©
¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡¡¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¹¥¤¤ÎÍ§¤À¤Á¤«¤é¤Ï°ú¤Â³¤¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È½ä¤ê¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡£¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥°¥Ã¥º¤òÇã¤ï¤Ê¤¤¤Î¤ÏÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤á¤¿¤¤¤Î¤Ë¥°¥Ã¥º¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½³«±¿¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ï1000Ëü±ß¤¯¤é¤¤»È¤Ã¤Æ¤ë¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡¡°ìÈÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½¸¤á¤¿³«±¿¥°¥Ã¥º¤ò¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£ËÌ³¤Æ»¤Þ¤ÇÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥É¥é¥´¥ó¤ÎÃÖÊª¤È¤«¡¢¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸ÂÄêÉÊ¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¯¾®¤µ¤¤¤Î¤Ë10Ëü±ß¤¹¤ëÀÐ¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÁ´Éô¼Î¤Æ¤ë¤Î¤Ë¤Ï³ëÆ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡³«±¿¥°¥Ã¥º¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤ò¼Î¤Æ¤¿¤é¼ö¤ï¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶²ÉÝ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£
¡Ö¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤Î¤Ë¤â¤ª¶â¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡×½¸¤á¤¿³«±¿¥°¥Ã¥º¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½èÊ¬¤·¤¿¤Î¤«¡©
¡½¡½¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼Î¤Æ¤ë·è¿´¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡¡¤½¤Î»þ¤Á¤ç¤¦¤É¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó·Ï¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇÅÏ¤µ¤ì¤¿À»½ñ¤Ë¡Ö¶öÁü¿òÇÒ¤ò¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¼Î¤Æ¤è¤¦¤Ã¤Æ·è¿´¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶É¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤«¤Ê¤ê¤Î¥°¥Ã¥º¤¬¤¢¤ë¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢½èÊ¬¤¹¤ë¤Î¤âÂçÊÑ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡¡²È¤Î¾ô¿å´ï¤È¤«¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤Ë¤Ä¤±¤ë¤ä¤Ä¤Þ¤Ç¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë·Ï¤Î¾¦ÉÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤Î¤âÂçÊÑ¤À¤·¡£Á´Éô¼Î¤Æ¤ë¤Þ¤Ç¡¢È¾Ç¯¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿´»Ä¤ê¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤Ç»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£
¡¡¼«Ê¬¤Ç¼Î¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¾ù¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀìÌç¤Î¶È¼Ô¤µ¤ó¤Ë½èÊ¬¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤ªã±¤¤¤â¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é·ë¶É¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤Î¤Ë¤â¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤ò¤ä¤á¤¿¤é¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ÆÍ§¿Í¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤¿
¡½¡½¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡¡¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤ò¤ä¤á¤¿¤é¡¢Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿Í§¤À¤Á¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¡²è¥«¥Õ¥§¤Îº£¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê°Â¿´¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤ò¤ä¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡¡¡Ö¤³¤ì¤¬¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦Êª¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏËÜÅö¤ËÊª¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Èµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£³«±¿¥°¥Ã¥º¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤â¼ö¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡£
¡½¡½¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¹¥¤¤ÎÍ§¤À¤Á¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¡©
¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡¡¤Û¤È¤ó¤É¸òÎ®¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ç¤â¤ªã±¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÍ§¤À¤Á¤Ï¾¯¤·¤À¤±¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ²Ä°¦¤é¤·¤¤ÀÐ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤éÇã¤¦¤·¡¢¤ª¼é¤ê¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÏÍ·¤Ó¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
µ¤»ý¤Á¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¸øÉ½
¡½¡½¥á¥Ç¥£¥¢¤äÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Ç¤´¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¸øÉ½¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡¡¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤«¤éÈ´¤±½Ð¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤¿¤á¤ËËÜ¤ò½ñ¤»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤¿¤«¤âµÏ¿¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½È¿¶Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡¡¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë´ØÏ¢¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ó¤ÊËÜ¤ò½Ð¤·¤ÆÀèÀ¸¤òËÁÆÂ¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤É¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤¬°¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç»ä¤¬¥Ï¥Þ¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤¬¹¥¤¤Ç¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤é¡¢Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤Ã¤ÆÅöÁ³¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍê¤ì¤ë¿Í¤¬¼þ¤ê¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÁêÃÌÁê¼ê¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤¼¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡½¡½¤´¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤ò·òÁ´¤Ë³Ú¤·¤à¾å¤Ç¤É¤ó¤ÊÉôÊ¬¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ÉÔ°Â¤òÀú¤Ã¤Æ¾¦ÉÊ¤òÇä¤Ã¤¿¤ê¥»¥ß¥Ê¡¼¤ËÄÌ¤ï¤»¤¿¤ê¤¹¤ëÉÔ°Â¾¦Ë¡¤¬¡¢°ìÈÖÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£¡Ö¤³¤ì¤¬¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÀöÇ¾¤Ë¶á¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï¡¢¿Í¤À¤±½¸¤á¤Æ¤ª¶â¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Þ¥ë¥Á¾¦Ë¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥»¥ß¥Ê¡¼¤âÃæ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ë¤âµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½º£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤Ï¤Ê¤¼¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡¡Åö»þ¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤±¤É¡¢¿Í¤Ë¥Í¥¿¤È¤·¤ÆÏÃ¤¹¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¿¿·õ¤ËÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Íê¤ì¤ë¿Í¤¬¤¢¤Þ¤ê¼þ¤ê¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÁêÃÌÁê¼ê¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢Àê¤¤»Õ¤µ¤ó¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ç¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÏÁ´Éô¼«Ê¬¤Ç²ò·è¤·¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿Í¤ËÏÃ¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤ó¤À¡£Ã¯¤«¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤È´¶¤¸¤Æ¡¢¼¡Âè¤ËÀê¤¤»Õ¤ä³«±¿¥°¥Ã¥º¤ËÍê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡½¡½¿´¤¬¼å¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤Ï¡¢²¿¤«¤ËÍê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡¡¿´¤¬¼å¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ï¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢Íê¤ì¤ë¿Í¤¬¼þ¤ê¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢ÆÃ¤Ë´í¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¥Ï¥Þ¤ê¤¹¤®¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÃ¦¥¹¥Ô¡×¤¹¤ë¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤
¡½¡½º£¸å¤Ï¤´¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡¡»ä¤Ï¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤ò´°Á´¤ËÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î»ä¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ï¤ä¤á¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ã¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢º£¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿»þ´Ö¤ä¤ª¶â¤òÈÝÄê¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤ä¤á¤¿¤éÉÔ¹¬¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤ò¤ä¤á¤Æ¤âÉÔ¹¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤»ä¤ÎÏÃ¤¬¡¢¡ÖÃ¦¥¹¥Ô¡×¤¹¤ë¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»£±Æ¡á»°Âð»ËÏº¡¿Ê¸éº½Õ½©
¡ÊÅíÂô ¤â¤Á¤³¡Ë