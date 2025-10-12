¡Ö¥¿¥È¥¥¡¼¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÊì¿Æ¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×Á´¿È¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¡È¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡É½÷À¡Ê32¡Ë¤¬Ä¦¤ê»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°Õ³°¤ÊÍýÍ³
¡Òµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿Ëå¤«¤é¡ÖÃ¯¤Ê¤Î¡©¡×¤È¡ÄÁ´¿È¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¡È¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡É½÷À¡Ê32¡Ë¤¬¸ì¤ë¡¢ÈþÍÆÀ°·Á¤Ë1000Ëü±ß¤òÈñ¤ä¤·¤¿¥ï¥±¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡¿·½É¤ÈÌ¾¸Å²°¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÄ¦¤ê»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤Æ¤ó¤Æ¤ó¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¡£
¡¡Á´¿È¤ËÎ¶¤äÈÌ¼ã¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö·Ý½ÑºîÉÊ¤À¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤äTikTok¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£24ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º¢¤«¤é¿ÈÂÎ¤ËÆþ¤ì¤ë¥¿¥È¥¥¡¼¤òÁý¤ä¤·¤¿Èà½÷¤Ë¤½¤ÎÍýÍ³¤ÈÄ¦¤ê»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î3²óÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
©︎山元康就・文藝春秋
É÷Â¯Å¹¤Ç¥¿¥È¥¥¡¼¥¥ã¥é¤Ë¤Ê¤ê¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ
¡½¡½¥¿¥È¥¥¡¼¤Ï¤¤¤Äº¢¤«¤éÁý¤¨»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡¡24ºÐ¤Î»þ¤ËÂçºå¤«¤é¤Þ¤¿Ì¾¸Å²°¤ËÌá¤Ã¤ÆÌ¾¸Å²°¤ÎÉ÷Â¯Å¹¤ÇÆ¯¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤Ç¥¿¥È¥¥¡¼¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½É÷Â¯Å¹¤Ï¥¿¥È¥¥¡¼¤Ë¸·¤·¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤ï¤¿¤·¤¬ÆþÅ¹¤·¤¿Å¹ÊÞ¤Ï¥¿¥È¥¥¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤ò²¡¤·½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥Í¥ë¤Î¼Ì¿¿¤âÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ÉáÄÌ¤Ï¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ê¤Î¤ËÆÃ¹¶Éþ¤ò¤¤Æ¥¿¥Ð¥³¤ò¤¯¤ï¤¨¤¿»Ñ¤Ç¼Ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°Õ³°¤È¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷À¤ò¹¥¤¤Ê¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢»ØÌ¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Î¤ªÅ¹¤Ë¤Ï¤ï¤¿¤·¤ß¤¿¤¤¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ò¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥³¥¢¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬²¿²ó¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
À°·Á¤ò¤·¤Æ¤â»à¤Ë¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¾Ã¤¨¤º¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤òÁ´¿È¤Ë
¡½¡½¥¿¥È¥¥¡¼¤òÁý¤ä¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢É÷Â¯Å¹¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±£¤¹¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤È¿ÈÂÎ¤Ë¹¥¤¤Ê³¨¤ÈÄË¤ß¤ò¹ï¤ß¤¿¤¯¤Æ¡£Ã¯¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤â¤È¤â¤È¼«»¦´êË¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ì¿¤òÀä¤È¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢30ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë»à¤Î¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤éÂçºå¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÀ°·Á¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½À°·Á¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡¡¤½¤ì¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤Ê¤é¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤ËÀ¸¤Êý¤ò¹ï¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¿¥È¥¥¡¼¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤Þ¤¹¤·¡¢ÄË¤ß¤â¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä¦¤Ã¤¿¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÉ½¸½¤Ë»×¤¨¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡½¡½¹¥¤¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¿ÈÂÎ¤ËÆþ¤ì¤ë¤¦¤ì¤·¤µ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼«½ý¹Ô°Ù¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡¡¤À¤«¤éÌÜ°ìÇÕ¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¿ÈÂÎ¤òºî¤Ã¤Æ30ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë»à¤Î¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥È¥¥¡¼¤Ã¤Æ²ÐÁò¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¿ÈÂÎ¤«¤é¾Ã¤¨¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»à¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤«¤é¤È¡¢¤ª¶â¤òÃí¤®¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¡£
¡¡¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤ËÀ¸¤¤ëµ¤ÎÏ¤¬¾¯¤·Í¯¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¤é¡¢¼¡¤Ï¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÆþ¤ì¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¡£¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤ë¤È¼÷Ì¿¤¬¿¤Ó¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¡£À¸¤¤ëÌÜÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¤½¤³¤«¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÄ¦¤ê»Õ¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ó¤À¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡¡¥¿¥È¥¥¡¼¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÀ¸¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤«¤é¡¢Ä¦¤ê»Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÄ¦¤ê»Õ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£
¡¡¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Ä¦¤ê»Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡Ö»ä¤âÄ¦¤ê»Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥Ü¥½¥Ã¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¤é¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡Ö¿¿·õ¤ËÄ¦¤ê»Õ¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¿ÍÀ¸¤ËÌ´¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì½ª¤¨¤¿¤é¿ÍÀ¸¤ËËþÂ¤·¤Á¤ã¤¦µ¤¤¬¤·¤Æ¡£»à¤Ë¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢¡ÖÀ¸¤¤¿¤¤¡×¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÄ¦¤ê»Õ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Èá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¿ÈÂÎ¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¡ÖÀ¸¤¤ë¤òÍ¿¤¨¤ë¡×Ä¦¤ê»Õ¤Ø
¡½¡½Ä¦¤ê»Õ¤Î½¤¹Ô¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡¡»Õ¾¢¤ËÊÖ»ö¤ò¤·¤¿¼¡¤ÎÆü¤¯¤é¤¤¤Ë¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ë·»Äï»Ò¤¬²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤â¤â¤ÎÎ¢¤Ëºù¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿Å¾¼Ì¥·¡¼¥È¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Õ¾¢¤«¤é¡ÖÁáÂ®Ä¦¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤È¤â¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÉÁ¤¤¤¿¤³¤È¤âÄ¦¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸ÍÏÇ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢·»Äï»Ò¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÂÎ¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¤òÄ¦¤é¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢²èÍÑ»æ¤Ë³¨¤òÉÁ¤¯»þ¤Ã¤Æ¡¢³¨¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¿Í¤ËÄ¦¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¹¤é¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥È¥¥¡¼¤òÄ¦¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë·»Äï»Ò¤ÎÂ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Õ¾¢¤«¤é¡Ö¿Í¤Î¿ÈÂÎ¤Ï¤½¤ÎÊý¸þ¤Ë¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÃí°Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¤½¤Î¸å¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë½¤¹Ô¤ò¿Ê¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡¡³¨¤¬Á´¤¯ÉÁ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÌÏ¼Ì¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤É¤ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤éÎ©ÂÎÅª¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤«¤È¤«¡¢¿Í¤ÎÈ©¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤¤¤¦¸«¤¨Êý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¤«¡¢´ðÁÃ¤«¤é³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¤Í¡£È¾Ç¯¤¯¤é¤¤·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¤è¤¦¤ä¤¯´ÊÃ±¤Ê¥¿¥È¥¥¡¼¤òÄ¦¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Ò¤È¤êÎ©¤Á¤·¤¿¤Î¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¤«¡£
¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡¡2Ç¯¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿27ºÐ¤Î»þ¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î»þ¤ËÉ÷Â¯Å¹¤ò¼¤á¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½êÂ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥È¥¥¡¼¤Ï°ìÀ¸¥â¥Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ç¤¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£Ìµ»ö¤ËÄ¦¤ê½ª¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È¤«¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¸½ºß¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¿¥È¥¥¡¼¤òÄ¦¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡¡´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÏÂÄ¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ºÇ¶á¤Ï¼«Ê¬¤ÎºîÉÊºî¤ê¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢´îÅÜ°¥³Ú¤Î´¶¾ð¤ÈÏÂÄ¦¤Îµ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¿¥È¥¥¡¼¤òºî¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òËá¤±¤ÐÈ¯É½¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡½¡½´¶¾ð¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤´¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤é¤Ç¤¹¤«¡£
¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤ï¤¿¤·¤Ï¥¿¥È¥¥¡¼¤òÄ¦¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡£
¡¡¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢»à¤Ë¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¿ÈÂÎ¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ã¤Æ°¤¤¤³¤È¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡£
¡¡Êú¤¨¤¤ì¤Ê¤¤´¶¾ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤òÄ¦¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÄ¹¤¯À¸¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¿Í¤Ø¤ÎÊÐ¸«¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤
¡½¡½Á´¿È¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÉÔÊØ¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡¡Í½Ìó¤·¤Æ¤¤¤¿¥Û¥Æ¥ë¤«¤éÃÇ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÂÂß·ÀÌó¤òÃÇ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔÆ°»º²°¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÌÈµö¾Ú¤Ê¤É¤Î¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¾ÚÌÀ¼Ì¿¿¤Ë¤â¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î°Õ¸þ¤ÇÂß¤»¤ëÊª·ï¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ì¤À¤±Á´¿È¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¶Ã¤¯¿Í¤âÂ¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡¡¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡×¤È¤«¡Ö¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¸«¤¨¤ë¾ì½ê¤Ë¤³¤ì¤À¤±Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¤ò¸«´·¤ì¤Æ¤¤¤ë³¤³°¤Î¿Í¤Ë¤â¶Ã¤«¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¸«¤¨¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤êÆþ¤ì¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ä¡Ä¡£¡Ö¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¾¤Ë¤Ï¡Ö¿Æ¤¬Èá¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¡×¤È¤«¤â¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡£ÊÌ¤ËÈá¤·¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤ï¤¿¤·¤Ï¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÀ¸¤±ä¤Ó¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¸å²ù¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¾¯¤·¤ÎÉÔÊØ¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÊÐ¸«¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡¡ÉáÄÌ¤Î¼Ò²ñ¤ÇÊë¤é¤¹¿Í¤ÈÊÌ¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¹ñ²ñÃæ·Ñ¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ß¤ó¤Ê¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤ï¤¿¤·¤â¤³¤ì¤À¤±¥¿¥È¥¥¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ó¥Ó¤ê¤Þ¤¹¤·¡£ÊÐ¸«¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£¸å¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¤¥ó¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¤òºî¤ë¤³¤È¤¬º£¤ÎÌ´¤Ç¤¹¡£¥¿¥È¥¥¡¼¤Ë¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¿§¤Î¥¤¥ó¥¯¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤¤³¤È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¡¢À¸¤¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÍ¿¤¨¤ëÄ¦¤ê»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÊÃæ ¤¿¤ó¤Ú¤¤¡Ë