µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿Ëå¤«¤é¡ÖÃ¯¤Ê¤Î¡©¡×¤È¡ÄÁ´¿È¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¡È¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡É½÷À¡Ê32¡Ë¤¬¸ì¤ë¡¢ÈþÍÆÀ°·Á¤Ë1000Ëü±ß¤òÈñ¤ä¤·¤¿¥ï¥±
¡Ò¡Ö14ºÐ¤Î»þ¤Ë³ä¤êÈ¤¤ÇÄ³¡¹¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¡×Á´¿È¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¡È¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡É½÷À¡Ê32¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢ÉÔÅÐ¹»¤À¤Ã¤¿Ãæ³Ø»þÂå¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡¿·½É¤ÈÌ¾¸Å²°¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÄ¦¤ê»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤Æ¤ó¤Æ¤ó¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¡£
¡¡Á´¿È¤ËÎ¶¤äÈÌ¼ã¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö·Ý½ÑºîÉÊ¤À¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤äTikTok¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÏÀ°·Á¤Ë1000Ëü±ß°Ê¾å¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤É¤ó¤ÊÀ°·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î·Ð°Þ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î2²óÌÜ¡¿¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Ë
É¡¤ÎÀ°·Á¤Î¼ê½Ñ¥ß¥¹¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂçµ¬ÌÏ¤ÊÀ°·Á
¡½¡½À°·Á¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡¡Åö»þÂçºå¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í§Ã£¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆñÇÈ¤Î¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ËÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Þ¤êÀ°·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿º¢¤Î¤Æ¤ó¤Æ¤ó¤µ¤ó¡Ê¼Ì¿¿¡áËÜ¿ÍÄó¶¡¡Ë
¡¡¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Ã´Åö¤¬ÌÜ¤òÀ°·Á¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö·¯¤â¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ª¤â¤·¤í¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÍâÆü¤Ë¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤Æ1¥ö·î¸å¤ËÆó½Å¤Þ¤Ö¤¿¤Ë¤¹¤ë¼ê½Ñ¤ÎÍ½Ìó¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£23ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î»þ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½À°·Á¤·¤Æ¤ß¤Æ¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡¡Æó½Å¤Ë¤Ê¤ë¤È²½¾Ñ¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤éÀ°·Á¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½ÌÜ¤Î¼¡¤Ï¤É¤³¤ò¼ê½Ñ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡¡É¡¤Ë¥×¥í¥Æ¡¼¥¼¤È¤¤¤¦¿Í¹©Åª¤ÊÆð¹ü¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢É¡¶Ú¤òÄÌ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤¬¼ºÇÔ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ê½Ñ¤ò½ª¤¨¤¿É¡¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¹³µÄ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ß¥¹¤òÇ§¤á¤Ê¤¯¤Æ¡£¡Ö¿Í¤Ë¤Ïº¸±¦º¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢µã¤¿²Æþ¤ê¤¹¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¡¢ÊÌ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¼£¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ¤Ë¤É¤¦¤»¤Ê¤éÂ¾¤Î¤È¤³¤í¤âÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÀ°·Á¤â¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç400Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤«¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡£
¡½¡½¤«¤Ê¤êÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÍÆ»Ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡¡ÍÆ»Ñ¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÏÀÎ¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë·Ú¤¤¥¤¥¸¥á¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡1¸Ä¾å¤ÎÀèÇÚ¤¬³Ø¹»¤ÎÏ²¼¤Ç¤¹¤ì°ã¤¦¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤ï¤¿¤·¤ÎËÜÌ¾¤òÌ¾»Ø¤·¤Ç¡Ö¥Ö¥¹¡×¤È¼þ¤ê¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¤ï¤¿¤·¤Ï¤½¤ÎÀèÇÚ¤Ë²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã±¢¼¾¤À¤·¡¢ÉÝ¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤«¤éÃæ³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤ËÆ´¤ì¤ÆÂÎ½Å90¥¥í¢ª4Ç¯¤«¤±¤Æ45¥¥í¤Î¸ºÎÌ
¡½¡½À°·Á¤Î¸å¤Ë»éËÃµÛ°ú¤â¼õ¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡¡Åö»þ¡¢ÂÎ½Å¤¬90¥¥í¶á¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´¿È¤Î»éËÃ¤òµÛ°ú¤·¤¿¤é¡¢´ÊÃ±¤ËÁé¤»¤é¤ì¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢²¼È¾¿È¤ò4¥¥í¡¢¤ªÊ¢¤Þ¤ï¤ê¤ò3¥¥í¡£¹ç·×¤Ç7¥¥í¤Î»éËÃ¤È·ì±Õ¤òµÛ°ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡¡¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£7¥¥í¤âµÛ°ú¤·¤¿¤Î¤ËÂÎ½Å¤Ï5¥¥í¤·¤«¸º¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¼ê½Ñ¤Î¸å¤ËÀèÀ¸¤«¤é¡Ö»éËÃ¤Ï·Ú¤¤¤«¤éÂÎ½Å¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£»éËÃµÛ°ú¤Ï¼ÂºÝ¤ËÁé¤»¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉôÊ¬Åª¤Ë»éËÃ¤¬¸º¤Ã¤¿¤À¤±¡£»öÁ°¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÂÎ½Å¤ÏÀÎ¤«¤éÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡¡18ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤¯¤é¿©¤Ù¤Æ¤âÂÎ½Å¤ÏÁý¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤·¤«ÂÎ½Å¤Ï47¥¥í¤¯¤é¤¤¡£¡ÖÂÀ¤é¤Ê¤¤ÂÎ¼Á¤À¡ª¡×¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½ÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡£
¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤µ¤ó¤ò¸«¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤âÂç¿©¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¥Õ¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤Æ¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç1Ëç200¡Á300±ß¤Î¥Û¡¼¥ë¥Ô¥¶¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢1Æü¤Ë6Ëç°Ê¾å¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¡¼¥é¤â¤è¤¯°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤è¤¯¤½¤ì¤À¤±¤ÎÎÌ¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡¡ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë°ßÂÞ¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤·¤«¤â¤½¤Î»þ¤Ï¡¢¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¡¡Ãù¶â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢Ì¾¸Å²°¤«¤éÂçºå¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤Î¤ÇÍ§Ã£¤â¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢³°½Ð¤â¤Û¤È¤ó¤É¤·¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½µÞ¤ËÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤ë¤ÈÃå¤ì¤ëÉþ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡¡»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Éþ¤ÏÃå¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²È¤Ç¤Ï¤Û¤Ü¥¸¥ã¡¼¥¸¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤êÉÔÊØ¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤ËÂÎ½Å·×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¼±¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½ÂÎ½Å¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ï¤¤¤Äµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡¡¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿»þ¤ËËå¤«¤é¡ÖÃ¯¤Ê¤Î¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÂÎ·¿¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤¹¤®¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡Âç¤²¤µ¤À¤·¡¢¼ºÎé¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢ÂÎ½Å·×¤Ë¾è¤Ã¤¿¤é90¥¥í¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÂÎ½Å·×¡¢¤ª¤«¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È²ÈÂ²¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ö²õ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¡×¤È¸À¤¤ÊÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç½é¤á¤ÆÂÎ½Å¤¬2ÇÜ¶á¤¯Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¡£¤³¤ÎÂÎ½Å¤À¤Ã¤¿¤é¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ËÌá¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Â¾¤Î¾ì½ê¤Ç¤âÆ¯¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¿Ê¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡¡¤º¤Ã¤È¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤òÂ³¤±¤ë¤È¿´¤¬ÀÞ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢10¥¥í¤¯¤é¤¤¸º¤é¤·¤¿¤é¡¢²¿¥ö·î¤«µÙ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥í¥ê¡¼À©¸Â¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤·¤Æ4Ç¯¤«¤±¤Æ45¥¥íÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¿¥È¥¥¡¼¤è¤êÄË¤¤¡ª¡×´é¤È¥¢¥Ð¥é¤Î¹ü¤òÀÚ¤ëÀ°·Á¼ê½Ñ¤ò¼Â»Ü
¡½¡½¸½ºß¤âÀ°·Á¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ°·Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡¡Á´¿È¤Î¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¤È¤³¤í¤òÀ°·Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ¿¬¤ÎÀÚ³«¡¢É¡¤Î½Ì¾®¡¢´é¤Î»éËÃµÛ°ú¡Ä¡Ä¡£¥·¥ê¥³¥ó¤ÎË¶»¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
¡½¡½¤½¤ÎÃæ¤Ç¤É¤Î¼ê½Ñ¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡¡º£Ç¯¤Î»Ï¤á¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÂç¤¤Ê¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Û¤Û¡¦¥¨¥é¡¦¥¢¥´¤Î3ÅÀ¤Î¹ü¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ¤âÀÚ³«¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ð¤é¤Î¹ü¤ä¼ª¤ÎÆð¹ü¤òÉ¡¤ÎÃì¤Î¤È¤³¤í¤ËÆþ¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤Ò¤¿¤¤¤Î¤¿¤ë¤ß¤âÀÚ¤Ã¤Æ»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ê½Ñ¤Î»þ´Ö¤Ï4»þ´Ö¡£½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ï°åÎÅÍÑ¤Î¥Û¥Ã¥Á¥¥¹¤ÇË¥¹ç¤µ¤ì¤¿¤Ò¤¿¤¤¤¬·ì¤Ç¥«¥Ô¥«¥Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÀÚ¤Ã¤¿¤¢¤Ð¤é¤Î¹ü¤¬ÄË¤à¤·¡¢´é¤Ï¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¼ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¥¿¥È¥¥¡¼¤è¤êÂçÊÑ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡¡¥¿¥È¥¥¡¼¤ÎÈæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÄË¤µ¤Ç¤·¤¿¤è¡£¥Ú¡¼¥¹¥È¾õ¤Î²ð¸î¿©¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥´¤¬ÄË¤¯¤Æ¸ý¤ò³«¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡£ÄË¤ß¤Ï¿ôÆü¤Ç°ú¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÉô¤Î¼ð¤ì¤Ï¿ô¥ö·î´Ö»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½À°·Á¤Ë»È¤Ã¤¿¶â³Û¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¤¤¤¯¤é¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡¡¤ª¤½¤é¤¯1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡£¥¿¥È¥¥¡¼¤è¤ê»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶â³Û¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢À°·Á¤Ã¤Æ²áµî¤Î¼«Ê¬¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤Ä¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£¸å¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
