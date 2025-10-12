¡Ö14ºÐ¤Î»þ¤Ë³ä¤êÈ¤¤ÇÄ³¡¹¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¡×Á´¿È¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¡È¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡É½÷À¡Ê32¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢ÉÔÅÐ¹»¤À¤Ã¤¿Ãæ³Ø»þÂå
¡¡¿·½É¤ÈÌ¾¸Å²°¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÄ¦¤ê»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤Æ¤ó¤Æ¤ó¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¡£
¡Ú¾×·â²èÁü¡Û´é¤«¤éÂ¤Þ¤ÇÁ´¿È¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤òÄ¦¤Ã¤¿¡È¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡É¤Æ¤ó¤Æ¤ó¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¼Ì¿¿¤òÁ´Éô¸«¤ë
¡¡Á´¿È¤ËÎ¶¤äÈÌ¼ã¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö·Ý½ÑºîÉÊ¤À¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤äTikTok¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼Èà½÷¤Ï¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î1²óÌÜ¡¿¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¢¡¢¡¢¡
18ºÐ¤ÇÏÓ¤ËÎ¶¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤ë
¡½¡½ºÇ½é¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Äº¢¤Ç¤¹¤«¡£
Ãæ³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤Îº¢¡ÊËÜ¿ÍÄó¶¡¡Ë
¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡¡¤Á¤ã¤ó¤ÈÄ¦¤ê»Õ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹Åç¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿18ºÐ¤Î»þ¤Ç¤¹¡£º¸ÏÓ¤ËÎ¶¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£3»þ´Ö¤Î»Ü½Ñ¤ò3²ó¤Û¤É¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ëÏÂÄ¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤¼Î¶¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡¡Â¾¤Î¿Í¤ÈÈï¤é¤Ê¤¤¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ä¦¤ê»Õ¤µ¤ó¤Ë¡Ö½÷À¤¬¤¢¤Þ¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡ÖÎ¶¤ä¥È¥é¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¡Ö¤¸¤ã¤¢Î¶¤Ë¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤É¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡¡Ä¦¤ê»Õ¤µ¤ó¤Ï¥³¥ï¥â¥Æ¤Î¿¦¿Í¤Ç¤¢¤Þ¤êÏÃ¤µ¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢»Ü½ÑÃæ¤Ë¾®¤µ¤¤DVD¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ò¥Ù¥Ã¥É¤«¤é¸«¤¨¤ë¤È¤³¤í¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¤ÎDVD¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡Éô²°¤Ï¥·¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¾Ð¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À¼¤ò½Ð¤·¤¿¤éÅÜ¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¡£½¤¹Ô¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤Ê¤«¤Ê¤«¥¯¥»¤Î¶¯¤¤¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤ÇÆþ¤ì¤¿¥¿¥È¥¥¡¼¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤Ç¤¹¤«¡£
¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡¡Ë±Ñà¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î»þ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂçÊÑ¤Ç¡£¼ë¿§¤Î¥«¥é¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢È©¤Ë¥¤¥ó¥¯¤¬ÆëÀ÷¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¹Ó¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥¯¤Î¥«¥é¡¼¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤ë¤ÈÄÌ¾ï¤Ï3Æü¤¯¤é¤¤¤Ç¤«¤µ¤Ö¤¿¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ð¤é¤¯½ý¤¬¼£¤é¤º¤Ë¤«¤æ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤â¤½¤â¥¿¥È¥¥¡¼¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡¡14ºÐ¤Îº¢¡¢ÉÔÅÐ¹»¤Ç¤¢¤Þ¤êÁÇ¹Ô¤Î¤è¤¯¤Ê¤¤ÀèÇÚ¤äÍ§¿Í¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¥¿¥È¥¥¡¼¤ËÆ´¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ï¤¿¤·¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥¿¥È¥¥¡¼¤â¤«¤Ã¤³¤è¤¯¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¤Ï¸©¤Î¾òÎã¤Ç18ºÐ¤Þ¤Ç¤ÏÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£¤â¤·¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÆþ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤¿Ä¦¤ê»Õ¤µ¤ó¤¬È³Â§¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢Æâ½ï¤Ç¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢18ºÐ¤Þ¤ÇÂÔ¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÄ¦¤í¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡ÖÀäÂÐ¤¤ì¤¤¤ËÉÁ¤±¤ë¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤Ç¥¿¥È¥¥¡¼¤òÏÓ¤ËÄ¦¤í¤¦¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
³ä¤êÈ¤¤Ë¤Ä¤±¤¿¿Ë¤ÇÄ³¡¹¤òÄ¦¤ë
¡½¡½¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÄ¦¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡¡¤Þ¤º¡¢Í§¤À¤Á¤ËÄ³¡¹¤Î³¨¤òÏÓ¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢³ä¤êÈ¤¤ÎÀèÃ¼¤Ë¿Ë¤ò¤¯¤¯¤ê¤Ä¤±¤Æ¡¢¤½¤Î¿Ë¤òËÏ½Á¤Ë¿»¤·¡¢³¨¤ò¤Ê¤¾¤ë¤è¤¦¤ËÏÓ¤Ë¤×¤Ä¤×¤Ä¤È¿Ë¤ò»É¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¤È¤Æ¤âÄË¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä³¡¹¤¬ÏÄ¤ó¤Ç±ø¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£Í§¿Í¤Ï¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â³¨¿´¤¬¤Ê¤¯¤ÆÁ´¤¯¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¥¿¥È¥¥¡¼¤Ï¿ÈÂÎ¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡¡»Ä¤Ã¤¿¥¿¥È¥¥¡¼¤¬ËÜÅö¤Ë¥¤¥ä¤Ç¡¢18ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¼ºÇÔ¤·¤¿¥¿¥È¥¥¡¼¤Î¾å¤«¤é¿·¤·¤¤¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤ÇÎ¶¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤òÄ¦¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÃ¯¤«¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡¡18ºÐ¤Ç¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿Æ¤ÎÆ±°Õ½ñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»öÁ°¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¡Ö¼ºÇÔ¤·¤¿¼«Ä¦¤ê¤¬±ø¤¤¤«¤é¡¢¤³¤Î¾å¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤·¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤ÆÉÔÊØ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¼«¸ÊÀÕÇ¤¤À¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¥¿¥È¥¥¡¼¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤Ã¤ÆÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡¡¤ï¤¿¤·¤Î²È¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï²ð¸î¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤éËå2¿Í¤È¤ï¤¿¤·¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò°û¤àÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£ºÇ½é¤ÏµÙ¤ß¤ÎÆü¤ËÂç¤¤Ê¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¾ÆÃñ¤ò°û¤à¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÎÌ¤ä°û¤àÉÑÅÙ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£¿ì¤ÃÊ§¤¦¤ÈË½¸À¤òÅÇ¤¤¤¿¤ê¡¢Ë½ÎÏ¤ò¤Õ¤ë¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»³±ü¤Î³³¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é¼Ö¤´¤ÈÅ¾Íî
¡½¡½°é»ù¤È»Å»ö¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡¡°é»ù¥Î¥¤¥í¡¼¥¼¤Ç¤·¤¿¡£¤ï¤¿¤·¤¬7ºÐ¤Î»þ¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡È»ö·ï¡É¤âµ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½ÇÊì¤¬¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Êì¤Ë¤è¤¯ÌëÃæ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÅ¹¤ò½Ð¤Æ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢»³±ü¤Î³³¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤«¤éÍî¤Á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤Ê¤Ë¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÍÄ¤¤Ëå¤ÎÌ¿¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¼Ö¤«¤é½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¶á¤¯¤ËÌ±²È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÇÅÅÏÃ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬¼Ö¤Ç·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Ìµ»ö¤Ëµ¢¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡½¡½»ö¸Î¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡¡¿ôÇ¯·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¼ÁÌä¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç»à¤Î¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¡Ö¤³¤ï¤Ã¡×¤È¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡£°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÇËÅ·¹Ó¤Ê¿Í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤ï¤¿¤·¤¬¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤âÈ¿ÂÐ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â¿ÍÀ¸¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×Ìë¹Ô¥Ð¥¹¤ÇÌ¾¸Å²°¤Ë°Ü½»
¡½¡½Ãæ³ØÂ´¶È¸å¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡¡¹â¹»¤ËÍî¤Á¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÃÏ¸µ¤Î¹Åç¤Ë¤¤¤Æ¤â¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¡£20ºÐ¤Î»þ¤Ë¤É¤³¤«°ã¤¦¾ì½ê¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÍÈ¯Åª¤ËÌ¾¸Å²°¹Ô¤¤ÎÌë¹Ô¥Ð¥¹¤òÍ½Ìó¤·¤Æ¡¢Î¹¹Ô¥Ð¥Ã¥°¤Ò¤È¤Ä¤È2Ëü±ß¤À¤±»ý¤Ã¤Æ¹Åç¤ò½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¹¤´¤¤¹ÔÆ°ÎÏ¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤¼Ì¾¸Å²°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡¡ÃÎ¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¹Åç¤«¤é½Ð¤ë¿Í¤Ã¤Æ´ðËÜÅª¤ËÂçºå¤äÊ¡²¬¡¢¤¿¤Þ¤ËÅìµþ¤Ë¹Ô¤¯¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡£¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤éÌ¾¸Å²°¤Ë°Ü¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢¾×Æ°Åª¤Ë¼Â²È¤ò½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Ì¾¸Å²°¤ËÃå¤¤¤Æ¤«¤é¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡¡¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥Ñ¥Á¥ó¥³¤òÂÇ¤Á¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡¡¸º¤ê¤âÁý¤¨¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£2Ëü±ß¤À¤±¤¬¼ê¸µ¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢2Ëü±ß¤Ê¤ó¤Æ1Æü¤«2Æü¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»Å»ö¤òÃµ¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Åö»þ¤Ï¥¬¥é¥±¡¼¤·¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì¡²èµÊÃã¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Çµá¿Í¤ò¸¡º÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÎ¸³ÆþÅ¹¤Ç¤¤ë¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢Ï¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢Æ¯¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ë¤ÏÎÀ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£½»¤à²È¤Î¿´ÇÛ¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ï¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡¡ÀÊ¤Ë¤Ä¤¯»þ¤Ï±£¤¹¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤æ¤ë¤¤Å¹ÊÞ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆþÅ¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤é2Ç¯¤Û¤ÉÌ¾¸Å²°¤ÇÆ¯¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Îø¿Í¤È¤â¤á¤ÆÂçºå¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤·¤Þ¤¹¡£Âçºå¤Ç¤Ï¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯É÷Â¯Å¹¤Ë¶Ð¤á¤Æ¡£¥¿¥È¥¥¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À°·Á¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Òµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿Ëå¤«¤é¡ÖÃ¯¤Ê¤Î¡©¡×¤È¡ÄÁ´¿È¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¡È¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡É½÷À¡Ê32¡Ë¤¬¸ì¤ë¡¢ÈþÍÆÀ°·Á¤Ë1000Ëü±ß¤òÈñ¤ä¤·¤¿¥ï¥±¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡ÊÃæ ¤¿¤ó¤Ú¤¤¡Ë