お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（44）が11日深夜放送のMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」で、高学歴芸能人たちが驚くムチャな受験勉強スケジュールを回想した。

この日は東大出身の伊沢拓司、慶大出身のふかわりょう、早大出身の友田オレの“高学歴芸能人”3人が集結。大学受験生時代のタイムスケジュールを紹介した。伊沢が睡眠の大切さを説く中、国立大の奈良教育大出身の山内は「時間ミスってたな」と自身の受験生時代を反省した。

山内は「学校終わって塾とか行かずに、20時までにお風呂とかご飯を全部終わらせて、20時から24時まで寝るのよ。で、そこから起きて朝まで勉強して、そのまま学校に行くっていうのをラストの半年間した」と明かした。これには3人も驚き、伊沢には「すご…よく体耐えられましたね」と言われ、「そう…半年間だけやってんけど4〜5時間睡眠でそのまま学校行ってた」と話した。

「バテへんの？学校着いた時にはもうヘトヘトになったりせえへんの？」と聞く濱家隆一に、「いや。覚醒はしてるねん、1限からもう」と返答した。同じく睡眠時間が短めだった友田も「人間、1年間は多分ムチャな生活できるんですよね」と共感。山内は「すごいやった気にはなっててんけど、身についてたかって言われると、めっちゃ怪しい」と苦笑いした。

さらに、「単独ライブとかするときにネタ考えたり、キングオブコントに出るとかM-1に出るとかで“ああ頑張ったなあ”っていうのはあるけど。あのセンター試験の前の12時から朝まで起きてた時の“俺、めっちゃやってんな！”感は超えてないです」と断言。人生の中でも一番頑張った瞬間だったことを明かすと、高学歴芸能人たちも「あれはめっちゃ気持ちいいんだ、ほんとに」「超えてないですよね」と共感した。

ただ、濱家だけは「超えてないんかあ…」とつぶやき、「もうちょいやらんとな」と相方の芸人としての頑張りにダメ出しし、笑いを誘っていた。