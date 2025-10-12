¡Úµð¿Í¡ÛCS½é½Ð¾ì¤Ç½é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Î¼ãÎÓ³Ú¿Í¡¡Éé¤±¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤ÎÂè2Àï¤Ï¡Ö¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¡×
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡CS 1st¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè1Àï¡¡DeNA6¡¼2µð¿Í¡Ê11Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
0-3¤ÈÄÉ¤¤¤«¤±¤ë4²ó¡¢2¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿µð¿Í¤Î¼ãÎÓ³Ú¿ÍÁª¼ê¡£¤½¤Î¸å¡¢ÀèÈ¯¤Î»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¤¬»ý¤ÁÄ¾¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Î®¤ì¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢DeNA¤¬ÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢µð¿Í¤ÏÂè1Àï¤òÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¼ãÎÓÁª¼ê¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¾õÂÖ¤â°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÂÐºö¤òÎý¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£