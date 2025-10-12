久保光代アナ 私の夏の一食 （ABCテレビ）
©ABCテレビ
夏も終わり、少しずつ涼しくなってきましたね。
この夏、私がハマっていたのが“麻辣湯（マーラータン）”
週に一度は食べるほどお気に入りで、まさに夏の定番メニューでした。
写真からも伝わると思いますが、辛さはなんと「5辛」！笑
汗をかきながら、野菜やきのこ、もちもちの麺をすする瞬間がたまりません。
辛いのに、どこかクセになる味わいで、食べ終えるころには不思議と元気になっています。
友人と食べに行ったり、自宅でアレンジしたりと、まだまだ楽しみが尽きません。
皆さんの「夏の一食」は何でしたか？
ぜひ教えてください！
久保光代