　北中米ワールドカップ欧州予選は11日にE組とF組の第3節を、I組とK組の第7節を開催した。

　I組ではノルウェー代表がイスラエル代表と対戦した。FWアーリング・ハーランドは前半5分のPKをGKダニエル・ペレツに止められるも、GKの飛び出しでやり直しに。ところが続くやり直しもGKに防がれるまさかの滑り出しになった。

　それでもノルウェーはハーランドがハットトリックを達成し、さらにはオウンゴール2発で5-0の快勝。1998年大会以来となるワールドカップ出場にまた一歩近づいた。1試合消化の少ないイタリア代表はエストニア代表を3-1で破ってノルウェーと勝ち点6差の2位に位置している。

　E組ではスペイン代表が開幕3連勝を飾り、F組のポルトガル代表も開幕3連勝でW杯出場へ好発進を切っている。

　各試合の結果は以下の通り。

E組第3節

2025年10月11日(土)

ブルガリア 1-6 トルコ

スペイン 2-0 ジョージア

F組第3節

2025年10月11日(土)

ハンガリー 2-0 アルメニア

ポルトガル 1-0 アイルランド

I組第7節

2025年10月11日(土)

ノルウェー 5-0 イスラエル

エストニア 1-3 イタリア

K組第7節

2025年10月11日(土)

ラトビア 2-2 アンドラ

セルビア 0-1 アルバニア