ハーランドがPK失敗→やり直し→PK失敗もハットトリック!! スペインとポルトガルは開幕3連勝:欧州予選
北中米ワールドカップ欧州予選は11日にE組とF組の第3節を、I組とK組の第7節を開催した。
I組ではノルウェー代表がイスラエル代表と対戦した。FWアーリング・ハーランドは前半5分のPKをGKダニエル・ペレツに止められるも、GKの飛び出しでやり直しに。ところが続くやり直しもGKに防がれるまさかの滑り出しになった。
それでもノルウェーはハーランドがハットトリックを達成し、さらにはオウンゴール2発で5-0の快勝。1998年大会以来となるワールドカップ出場にまた一歩近づいた。1試合消化の少ないイタリア代表はエストニア代表を3-1で破ってノルウェーと勝ち点6差の2位に位置している。
E組ではスペイン代表が開幕3連勝を飾り、F組のポルトガル代表も開幕3連勝でW杯出場へ好発進を切っている。
各試合の結果は以下の通り。
E組第3節
2025年10月11日(土)
ブルガリア 1-6 トルコ
スペイン 2-0 ジョージア
F組第3節
2025年10月11日(土)
ハンガリー 2-0 アルメニア
ポルトガル 1-0 アイルランド
I組第7節
2025年10月11日(土)
ノルウェー 5-0 イスラエル
エストニア 1-3 イタリア
K組第7節
2025年10月11日(土)
ラトビア 2-2 アンドラ
セルビア 0-1 アルバニア
I組ではノルウェー代表がイスラエル代表と対戦した。FWアーリング・ハーランドは前半5分のPKをGKダニエル・ペレツに止められるも、GKの飛び出しでやり直しに。ところが続くやり直しもGKに防がれるまさかの滑り出しになった。
それでもノルウェーはハーランドがハットトリックを達成し、さらにはオウンゴール2発で5-0の快勝。1998年大会以来となるワールドカップ出場にまた一歩近づいた。1試合消化の少ないイタリア代表はエストニア代表を3-1で破ってノルウェーと勝ち点6差の2位に位置している。
各試合の結果は以下の通り。
E組第3節
2025年10月11日(土)
ブルガリア 1-6 トルコ
スペイン 2-0 ジョージア
F組第3節
2025年10月11日(土)
ハンガリー 2-0 アルメニア
ポルトガル 1-0 アイルランド
I組第7節
2025年10月11日(土)
ノルウェー 5-0 イスラエル
エストニア 1-3 イタリア
K組第7節
2025年10月11日(土)
ラトビア 2-2 アンドラ
セルビア 0-1 アルバニア