ÂÎ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¡È¿´¡É¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¿¤¤»þ¤ËÃËÀ¤¬¸«¤»¤ë¡ÖËÜÌ¿¥µ¥¤¥ó¡×
¡Ö¤è¤¯²ñ¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ã¤ÆËÜµ¤¤Î´Ø·¸¤Ê¤Î¡©¡×¤½¤ó¤ÊÉ÷¤ËÇº¤ó¤À·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤¿¤È¤¨ÂÎ¤Î´Ø·¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¡È¤¢¤Ê¤¿¤¬ËÜÌ¿¡É¤È¤ÏÃÇ¸À¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿´¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡È¿´¡É¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¿¤¤»þ¤ËÃËÀ¤¬¸«¤»¤ë¡ÖËÜÌ¿¥µ¥¤¥ó¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¼å¤ß¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë
ÃËÀ¤ÏËÜÌ¿Áê¼ê¤Ë¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Þ¤¹¡£¡ÖºÇ¶á¡¢»Å»ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¡Ö¼Â¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤Æ¡×¤Ê¤É¡¢¤½¤ó¤ÊÉ÷¤ËËÜ²»¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡£Ã±¤Ê¤ëÍ·¤ÓÁê¼ê¤Ë¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤°ìÌÌ¤Ç¤¹¡£
²ñ¤ï¤Ê¤¤Æü¡¦²ñ¤¨¤Ê¤¤Æü¤âÏ¢Íí¤¬¤¢¤ë
¡Öº£Æü¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡×¡Ö¸µµ¤¤·¤Æ¤ë¡©¡×¤È¡¢²ñ¤ï¤Ê¤¤Æü¤Ë¤â¼«Á³¤ËÏ¢Íí¤ò¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¿´¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ÎÉ½¤ì¡£ÃËÀ¤ÏËÜÌ¿½÷À¤È¤Ïµ¤»ý¤Á¤Î¸òÎ®¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹ÔÆ°¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä
¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ¤É¤¦»×¤¦¡©¡×¡Ö¡»¡»¤Ê¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤¹¤Î¤âËÜÌ¿¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹ÔÆ°¡£¡ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¡É¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÍý²ò¤·¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ì¤Ð¤³¤½¡¢£²¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï¤è¤ê¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÈËÜµ¤¤ÎÎø¡É¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¿´¤ÎÆ°¤¤Ë¤³¤½É½¤ì¤ë¤â¤Î¡£¤¼¤Òº£²óµó¤²¤¿¥µ¥¤¥ó¤ò¿´¤ËÎ±¤á¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢Èà¤Î¡ÈËÜµ¤¡É¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🌼¸ý¤Ë¤»¤º¤È¤âÂÖÅÙ¤Ç¤ï¤«¤ë¡£ÃËÀ¤¬½Ð¤·¤Æ¤ë¡ÖÂç¹¥¤¥µ¥¤¥ó¡×