¡ÖËÜÅö¤Ï1.5²¯±ß¥È¥¤¥ì¡×¡Ö¤â¤È¤â¤È4¡Á6²¯±ß¤Î¥×¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¡×Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÇÊªµÄ¡È2²¯±ß¥È¥¤¥ì¡É·úÃÛ²È¡Ê43¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤¹¿¿Áê
¡Ö¤¤¤Î¤Áµ±¤¯Ì¤Íè¼Ò²ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢10·î13Æü¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£½ªÈ×¤ÏÆþ¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¤ÎÂçÀ¹¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢³«ºÅÁ°¡Á³«ºÅÄ¾¸å¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÏÃÂê¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡Úµ®½Å²èÁü¡ÛËÜÅö¤Ï¤É¤ó¤Ê¹½ÁÛ¤À¤Ã¤¿¡©¡¡¡Ö¤â¤È¤â¤È4¡Á6²¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦2²¯±ß¥È¥¤¥ì¤ÎÅö½é°Æ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤ë
¡¡»°³Ñ·Á¤Î²°º¬¤È¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¡Ö¥È¥¤¥ì5¡×¤òÀß·×¤·¤¿·úÃÛ²È¤ÎÊÆß·Î´¤µ¤ó¤â¡¢¤½¤Î±²Ãæ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿°ì¿Í¤À¡£¡Ö·úÀßÈñ¤¬¹â³Û¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤ò¼õ¤±¡Ö2²¯±ß¥È¥¤¥ì¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¡¢SNS¤Ç¤ÏÈðëîÃæ½ý¤ÎÈï³²¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÊÆß·¤µ¤ó¤Ë¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆËüÇî³«ºÅÁ°¤«¤é½ªËë¤Þ¤Ç¤ÎÁûÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î1²óÌÜ¡¿2²óÌÜ¤ËÂ³¤¯¡Ë
·úÃÛ¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¥È¥¤¥ì¤¬ÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤¿¡¢ÊÆß·Î´¤µ¤ó¡¡©ÀÐÀî·¼¼¡¡¿Ê¸éº½Õ½©
¡Ö2²¯±ß¥È¥¤¥ì¡×¤Î·úÃÛ²È¡¦ÊÆß·¤µ¤ó¤Î¡È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»Å»ö¡É
¡½¡½ÊÆß·¤µ¤ó¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤òµ¡¤Ë¡¢ÄÌ¾Î¡Ö2²¯±ß¥È¥¤¥ì¡×¤Î·úÃÛ²È¤È¤·¤Æ¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤â¤½¤âÊÆß·¤µ¤ó¤Î¸ª½ñ¤Ç¤¢¤ë¡Ö·úÃÛ²È¡×¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÊÆß·Î´¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢ÊÆß·¡Ë¡¡°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¶á¤¤¸ÀÍÕ¤È¤·¤ÆÀß·×¼Ô¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ë·úÊª¤òÀß·×¤¹¤ë¿Í¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢·úÃÛ²È¤È¤¤¤¦¤ÈÅ¯³Ø¤äÍýÇ°¤ò¤â¤Á¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê·úÃÛ¤òÁÏÂ¤¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½2²¯±ß¥È¥¤¥ì¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê·úÃÛ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
ÊÆß·¡¡µþÅÔ½Ð¿È¤Ç¤¢¤êÌ¾¸Å²°¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Åì³¤¥¨¥ê¥¢¤«¤é´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î·úÃÛ¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤ÏÌ¾¸Å²°±Ø¤Î±ØÁ°¹¾ì¤ä¡¢ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¡¦ÉÍÌ¾¸Ð¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤¬ÃíÌÜ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ë¡¢°ìÈÌ¤Î½»Âð¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥È¥¤¥ì¤òÀß·×¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÊÆß·¡¡¥È¥¤¥ìÃ±ÆÈ¤Î·úÃÛ¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤ÎËüÇî¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥È¥¤¥ì¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë»ÜÀß¤Î·úÃÛ¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï²¿ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÏÂ¿©ÎÁÍýÅ¹¤Î·úÃÛ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¿´¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¡¢¤¢¤¨¤ÆÄí¤òÄÌ¤Ã¤Æ¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¥È¥¤¥ì¤òÀß¤±¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À¸³è¤Î¾å¤ÇÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤ÀßÈ÷¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Èµæ¶Ë¤Î¸Ä¼¼¶õ´Ö¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤¬¥È¥¤¥ì¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¡¢·úÃÛ¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥È¥¤¥ìÃ±ÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£
¤â¤È¤â¤È¡ÖÉ¬¤º¤·¤â¥È¥¤¥ìÁÀ¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡½¡½2²¯±ß¥È¥¤¥ì¤Ï¡¢¼ã¼ê·úÃÛ²È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥³¥ó¥Ú¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¡¢ËüÇî¤Ë·È¤ï¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
ÊÆß·¡¡1970Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÂçºåËüÇî¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î·úÃÛ³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªº×¤ê¹¾ì¤òÀß·×¤·¤¿Ã°²¼·ò»°¤µ¤ó¤ä¡¢·úÃÛ¤¬¿·ÄÄÂå¼Õ¤¹¤ë¡Ö¥á¥¿¥Ü¥ê¥º¥à¡×¤È¤¤¤¦±¿Æ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿¹õÀîµª¾Ï¤µ¤ó¤é¿·¿Êµ¤±Ô¤Î·úÃÛ²È¤È¸À¤ï¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤¬¡¢ËüÇî¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¡¢³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¼ê·Ú¤Ë³¤³°¤Ø¹Ô¤±¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç´ÊÃ±¤ËÃÎ¤ê¤¿¤¤¾ðÊó¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¸½Âå¤Ë¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶ËüÇî¤ò³«ºÅ¤¹¤ë°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤òº¹¤·°ú¤¤¤Æ¤â¡¢°ì¿Í¤Î·úÃÛ²È¤È¤·¤Æ¡¢µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð²¿¤È¤·¤Æ¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤ÉñÂæ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢Ì¤Íè¼Ò²ñ¤Î¼Â¸³¾ì¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤òÄÌ¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤Î¼Ò²ñ¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤è¤¦¤Ê¿·¤¿¤Ê·úÃÛ¤Îºß¤êÊý¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¡¢¹ñ²È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Æ¹¤¯À¤³¦¤ä¤³¤ì¤«¤é·úÃÛ²È¤ò»Ö¤½¤¦¤È¤¹¤ë¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨±þÊç¤ò·è¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥³¥ó¥Ú¤ÎÂÐ¾Ý»ÜÀß¤Ë¤Ï¡¢¥È¥¤¥ì°Ê³°¤ËµÙ·Æ½ê¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆß·¤µ¤ó¤ÏºÇ½é¤«¤é¡¢¥È¥¤¥ìÁÀ¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÊÆß·¡¡¤¤¤¨¡¢É¬¤º¤·¤â¥È¥¤¥ì¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ½é¤ÎÁª¹Í¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý»ÜÀß¤Î¤¦¤ÁºÇ¤âÂç·¿¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤Ç¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éµÙ·Æ½ê¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ·úÃÛ°Æ¤ò¹½ÁÛ¤·¡¢±þÊç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¿³ºº°÷¤ÎÊý¤¿¤Á¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤ê·úÃÛ°Æ¤ò´ð¤ËÂç·¿¥È¥¤¥ì·úÃÛ¤È¤¤¤¦ÍÑÅÓ¤ÈÉßÃÏ¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤òÀß¤±¤Æ·úÃÛ¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÊÆß·¡¡¹õÀîµª¾Ï¤µ¤ó¤é¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿1970Ç¯¤ÎÂçºåËüÇî¤Ç²Ö³«¤¡¢Æ±»þ¤Ë½ªßá¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥¿¥Ü¥ê¥º¥à¤ÎºÆ¶½¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡1970Ç¯¤Ï¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¸ø³²¤ä´Ä¶±øÀ÷¤âÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢·úÃÛÊª¤ÎÁ´Éô¤ò²õ¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ï·µà²½¤·¤¿ÀßÈ÷¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿ÈÂÎ¤ÎºÙË¦¤¬¿·ÄÄÂå¼Õ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤·úÃÛ¤òºî¤êÂ³¤±¤ë¡Ö¥á¥¿¥Ü¥ê¥º¥à¡×¤ÎÈ¯ÁÛ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤«¤éÄêÃå¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¸½Âå¤ÎÆüËÜ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢Åö»þ¤è¤ê¤â·ÐºÑ¤âÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤â´Ä¶¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ö´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»ñ¸»¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¦¤«¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤¨¤ÆºÆ¤Ó¥á¥¿¥Ü¥ê¥º¥à¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ËÜÅö¤Ï¡Ö1.5²¯±ß¥È¥¤¥ì¡×
¡½¡½³«ËëÁ°¤Ï2²¯±ß¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤¬¤ä¤ê¶Ì¤Ë¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö½é¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ÊÆß·¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£´ë²è¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥á¥¿¥Ü¥ê¥º¥à¤Îºß¤êÊý¤È¤·¤Æ¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¸ÄÀ¤ò»ý¤Ä·úÃÛÊª¤¬´Ø·¸¤·¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ì¤Ä¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤ê¤À¤»¤Ê¤¤¤«¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¸÷¤Î·úÃÛ¡¢É÷¤Î·úÃÛ¡¢±«¤Î·úÃÛ¡¢²»¤Î·úÃÛ¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´Ä¶Í×ÁÇ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤â¤Ã¤¿·úÃÛ¤¬³Ý¤±¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¡¢Ã±ÂÎ¤Ç¤Ï¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤¤Ë¤«¤Ê´Ä¶¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥È¥¤¥ì·úÃÛ¤òºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÀÑ»»¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Á´¤¯Í½»»¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÊÆß·¡¡Í½»»¤ËÂÐ¤·¤Æ¤À¤¤¤¿¤¤2ÇÜ¤«¤é3ÇÜ¤¯¤é¤¤¤Î¶â³Û¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËüÇî¤Ø¤ÎÄ©Àï¿´¤ä»×¤¤¤¬¶¯¤¹¤®¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡½¡½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢4²¯¡Á6²¯±ß¤Ç¤¹¤«¡©
ÊÆß·¡¡¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£Í½»»¤ËÂÐ¤·¤Æ10¡Á20¡ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¾¯¡¹¤ÎÄ´À°¤ÇÍ½»»Æâ¤Ë¤ª¤µ¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤È¤Ê¤ë¤Èº¬ËÜÅª¤Ë·úÃÛ°Æ¤ò¹Í¤¨Ä¾¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÂ¤·Á¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢°ÜÀßÅ¾ÍÑ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÃÖ¤¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤ì¤É¤âÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»Êý¤Ë¤è¤Ã¤ÆË¤«¤µ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Î¤Û¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ò¥·¥Õ¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤·¤Æ¸½ºß¤Î2²¯±ß¥È¥¤¥ì¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤È¡£
ÊÆß·¡¡¡Ö¤â¤¦¾¯¤·°Â¤¯ºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¤«¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤È¤«¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê´ÊÁÇ¤Ê¥È¥¤¥ì¤Ç¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼Â¤ÏÍ½»»¤ÎÊý¤¬Àè¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¾ò·ï¤È¤·¤ÆÀß·×¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¶¯Ä´¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤È¡Ö2²¯±ß¥È¥¤¥ì¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÅö½éÍ½»»¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¸º³Û°Æ¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÅ±µîÈñ¹þ¤ß¤ÇÌó1.5²¯±ß¡ÊÀÇÊÌ1²¯5372Ëü±ß¡Ë¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Í½»»¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÂçÉý¤Ë°Â¤¤Äó°Æ¤ò¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÊÆß·¡¡Äó¼¨¤µ¤ì¤¿Í½»»¤È¤¤¤¦¤Î¤âÀß·×¾ò·ï¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤«¤é¡¢É¬¤º¤·¤â°Â¤¯¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ë½»Âð¤ÎÀß·×¤òÍê¤Þ¤ì¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÖÍ½»»5000Ëü±ß¤Î²È¤òÀß·×¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ë¡¢¤â¤·2000Ëü±ß¤ÎÀß·×°Æ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢Â¿Ê¬¤½¤Î·úÃÛ²È¤ÏÅÜ¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡º£²ó¤Î¥È¥¤¥ì¤â¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¾õ¶·¤Ç¡Ä¡Ä¡£2²¯±ß¤ÎÍ½»»Äó¼¨¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤è¤êÂçÉý¤Ë°Â¤¤·úÃÛ°Æ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·úÃÛ²È¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÊÇòÄ» ½ã°ì¡Ë