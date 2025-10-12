Ìë£¹»þ°Ê¹ß¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤¤¤À¤±¡ªÈ¾Ç¯¤Ç¡Ý£·kg¡Ú»þ´Ö¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ë¡ÛÄ¶¥·¥ó¥×¥ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È
¡Ö¿©¤Ù¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«ÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿R¤µ¤ó¡Ê40Âå¡¦²ñ¼Ò°÷¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¼ÂÁ©¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÈÌë£¹»þ°Ê¹ß¤Ï²¿¤â¿©¤Ù¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦Ä¶¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢È¾Ç¯¤ÇÂÎ½Å¡Ý£·kg¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¡Ý£¸cm¤òÃ£À®¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢R¤µ¤ó¤¬¼ÂÁ©¤·¤¿¡È»þ´Ö¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ë¡É¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈË¡¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÀ¤ë¸¶°ø¡ªÌëÃÙ¤¤¿©»ö¤Ï¡ÈÂÎÆâ¥ê¥º¥à¡É¤ò¶¸¤ï¤»¤ë
¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÁ°¤ÎR¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö»Ä¶È¤ä²È»ö¤ÇÍ¼¿©¤¬22»þ²á¤®¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤ªÊ¢¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤Þ¤Þ¥Ù¥Ã¥É¤ËÆþ¤ëËèÆü¤À¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ìë¤Ï»éËÃ¤òÊ¬²ò¤¹¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¡ÖBMAL1¡Ê¥Ó¡¼¥Þ¥ë¥ï¥ó¡Ë¡×¤ÎÆ¯¤¤¬Äã²¼¤·¡¢»éËÃ¤òÎ¯¤á¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë»þ´ÖÂÓ¡£ÆÃ¤Ë21»þ°Ê¹ß¤ÏÂå¼Õ¤¬Íî¤Á¡¢Æ±¤¸¥«¥í¥ê¡¼¤òÀÝ¤Ã¤Æ¤âÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Ìë£¹»þ°Ê¹ß¤Ï²¿¤â¿©¤Ù¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¿²¤ëÁ°¤Î°ß¤Î½Å¤µ¤äÄ«¤Î¤À¤ë¤µ¤â¸º¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ¤¬·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¡¢R¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¸ú²Ì¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
Âå¼Õ¥ê¥»¥Ã¥È¤Î¥«¥®¡ª¡È¿©¤Ù¤Ê¤¤»þ´Ö¡É¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë
Ìë£¹»þ°Ê¹ß¤Ë¿©¤Ù¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÍâÆü¤ÎÄ«¿©¤Þ¤ÇÌó10»þ´Ö¤Î¶õÊ¢»þ´Ö¡Ê¥×¥ÁÃÇ¿©¾õÂÖ¡Ë¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡ÖÌë¤Î´Ö¤Ë¾Ã²½¤¬½ª¤ï¤ë¤«¤é¡¢Ä«¤Ë¼«Á³¤È¤ªÊ¢¤¬¤¹¤¤¤Æ¡¢Ä«¿©¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈR¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¿çÌ²Ãæ¤ËÆâÂ¡¤òµÙ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»éËÃÇ³¾Æ¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¡¢·ìÅüÃÍ¤ä¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤â°ÂÄê¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ä²Æâ´Ä¶¤¬À°¤¦¤³¤È¤Ç¡¢È©¥Ä¥ä¤äÊØÄÌ¤Î²þÁ±¤Ê¤ÉÈþÍÆÌÌ¤Î¸ú²Ì¤â¡£¤Þ¤µ¤Ë¡È¿©¤Ù¤Ê¤¤»þ´Ö¡É¤¬Âå¼Õ¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
È¾Ç¯¤Ç¡Ý£·kg¡ªÀ¸³è¥ê¥º¥à¤âÀ°¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤³¤È¿Ô¤¯¤·¡ª
Ìë£¹»þ°Ê¹ß¤Ï¿å¤äÇòÅò¤Î¤ß¤òÀÝ¼è¤·¡¢¶õÊ¢»þ¤Ï»õËá¤¤ä¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Çµ¤¤òÊ¶¤é¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿R¤µ¤ó¡£¡ÖºÇ½é¤Î£±½µ´Ö¤Ï¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢´·¤ì¤ë¤È¡ÈÌë¤Ë¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤¬ÉáÄÌ¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀ¸³è¤òÈ¾Ç¯Â³¤±¤¿·ë²Ì¡¢ÂÎ½Å¡Ý£·kg¡¦ÂÎ»éËÃÎ¨¡Ý£¶¡ó¡¦¥¦¥¨¥¹¥È¡Ý£¸cm¤òÃ£À®¡£È©¤ÎÄ´»Ò¤ä¿çÌ²¤Î¼Á¤â²þÁ±¤·¡¢¡ÖÄ«¥¹¥Ã¥¥êµ¯¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ë¡£Ìë¿©¤ò¤ä¤á¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÂÎ¤Î¥ê¥º¥à¤¬À°¤¤¡¢Âå¼Õ¤¬¼«Á³¤È¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌë£¹»þ°Ê¹ß¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Ê¤é¡¢¿©»öÀ©¸Â¤ä±¿Æ°¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ç¤â¿¿»÷¤·¤ä¤¹¤¤¤Ï¤º¡£¤¼¤ÒÁáÂ®¡¢º£Æü¤«¤é¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©