¡ÈÍ¥¤·¤¤¡É¤Ïºø³Ð¤«¤â¡©Îø°¦¤ÇÀ¿¼Â¤ÊÃËÀ¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¡Ö£³¤Ä¤Î»ëÅÀ¡×
¡ÖÀ¿¼Â¤Ê¿Í¤¬¤¤¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢Îø°¦¤Î¾ì¤Ç¤Ï½Ö´ÖÅª¤ËÃËÀ¤¬¸«¤»¤ë¡ÈÍ¥¤·¤µ¡É¤ä¡Èµ¤¸¯¤¤¡É¤À¤±¤Ç¸í²ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¿®Íê¤Ç¤¤ëÃËÀ¤Ï¹ÔÆ°¤¬°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Îø°¦¤ËÀ¿¼Â¤ÊÃËÀ¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤¿¤á¤Î»ëÅÀ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÌóÂ«¤ò¼é¤ì¤ë¤«¡©
À¿¼Â¤µ¤Ï¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤è¤ê¤â¡ÖÌóÂ«¤ò¼é¤ì¤ë¤«¡©¡×¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö¡»»þ¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤¤Á¤ó¤È¼é¤ë¡¢ÌµÍý¤Ê¤é»öÁ°¤Ë°ì¸ÀÅº¤¨¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ëÃËÀ¤Ï¡¢Îø°¦¤Ç¤â¿®Íê´Ø·¸¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
¼å¤ß¤ä¼ºÇÔ¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¤«¡©
¼«Ê¬¤ò¤è¤¯¸«¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢À¿¼Â¤ÊÃËÀ¤Ï¼ºÇÔ¤òÀµÄ¾¤ËÏÃ¤»¤ë¿Í¡£¥ß¥¹¤òÇ§¤á¤¿¤ê¡¢¡Ö¤³¤³¤Ï¶ì¼ê¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤ë¿Í¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â±³¤ä¤´¤Þ¤«¤·¤ò¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢°Â¿´¤·¤ÆÄ¹¤¯ÉÕ¤¹ç¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿Í¤Î¤¤¤Ê¤¤¾ì¤Ç¤âÂÖÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¡©
¿ÍÁ°¤Ç¤À¤±Í¥¤·¤¯¤¹¤ëÃËÀ¤ÏÍ×Ãí°Õ¡£À¿¼Â¤ÊÃËÀ¤Ï¡¢Ã¯¤â¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¤Ç¤âÂÖÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Å¹°÷¤µ¤ó¤Ø¤ÎÀÜ¤·Êý¡¢Í§Ã£¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤Î²ñÏÃ¤Ê¤É¤ËËÜÀ¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿°Ê³°¤Î¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÀ¿°Õ¤ò»ý¤Æ¤ëÃËÀ¤Ê¤é¡¢£²¿Í¤Î´Ø·¸¤â¤¤Ã¤ÈÃúÇ«¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Îø°¦¤Ç°Â¿´´¶¤òÆÀ¤ë¤Ë¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÆü¾ï¤Î¹ÔÆ°¡É¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£À¿¼Â¤µ¤òÈ÷¤¨¤¿ÃËÀ¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¡¢Îø¤Ï¤â¤Ã¤È²º¤ä¤«¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
