歌手の近藤真彦（61）が11日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。大物にまつわる“事件”の真相について語った。

大物からかわいがられている印象の近藤だが「美空ひばりさん事件っていうのがあって」と切り出した。「それは解決してる。俺がひばりさんに歌がうまいおばさんって言っちゃったっていう」と回顧。「それは誤解だって言ってるの。ひばりさんだと気が付かなかったの」と釈明した。

当時、忙しい歌手は代役を立てて歌番組の音合わせをしていたという。ところが「普通の服を着た」美空さん本人がリハーサルへやってきた。

まさか本人だと思わなかった近藤は隣にいた自身のマネジャーに「あのオバサン、歌うまいな」とポロリ。それを後ろにいたプロデューサーに聞かれてしまったという。「オバサンってどういうことなの？って話になって…」と問題に。

その後、美空さんから楽屋に呼ばれた近藤。激怒されるのかと思いきや「私、凄くうれしかった。歌うまいなんて言われたの本当に久しぶりなの」と感激された。楽屋の弁当をごちそうしてもらい、さらに美空さんのファンの自身の祖母のためにサインまでゲット。

「それが勝手に、マッチが（直接）ひばりさんに向かって“オバサン、歌うまいね”って言ったみたいなトーンになっちゃった」と事の真相を明かした。