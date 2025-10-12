¡ÚÅìµþÏ»Âç³Ø¡ÛÎ©ÂçOB²£»³ÃéÉ×»á¡¡ºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡ÖÄ¹Åè¤µ¤ó¤È¹»²Î¤ò²Î¤Ã¤¿¤³¤È¡×
¡¡¡þÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå½©µ¨¥ê¡¼¥°ÀïÂè5½µÂè1Æü¡¡1²óÀï¡¡ÅìÂç ¡¼ Î©Âç¡Ê2025Ç¯10·î12Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡ÁÏÎ©100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É»Ïµå¼°¤Ë¡¢Î©ÂçOB¤Î²£»³ÃéÉ×»á¡Ê75¡Ë¡áÁ°Î©ÂçOB²ñ²ñÄ¹¡á¤¬ÅÐÈÄ¡£¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÇï¼ê¤Ë±þ¤¨¤¿¡£
¡¡²£»³»á¤Ï68Ç¯¡¢ÌÖÁöÆî¥±µÖ¤«¤éÎ©Âç¤ËÆþ³Ø¡£¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ57»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÍ¥¾¡¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢16¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¥Õ¥ë²óÅ¾¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡£3Ç¯½©¤Ë¤ÏÅìÂç2²óÀï¤Ç¥ê¡¼¥°16¿ÍÌÜ¤Î¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¡¦¥Î¡¼¥é¥ó¤âÃ£À®¤·¤¿¡£µð¿Í¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±ÆþÃÄ¤·¤¿¡£
¡¡17Ç¯½Õ¤ÎÂç³ØÁª¼ê¸¢·è¾¡¡¢¹ñºÝÉðÆ»Âç¤È¤Î»î¹ç¤Ç¤Ïº£Ç¯6·î3Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº»á¤È¤È¤â¤Ë´ÑÀï¡¢59Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¡£¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤Í¡¢7²ó¤Î¥¨¡¼¥ë¸ò´¹¤Çµ®ÉÐ¼¼¤ËÄ¹Åè¤µ¤ó¤È2¿Í¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¹»²Î³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢2¿Í¤Ç¹»²Î¤ò²Î¤Ã¤¿¤Î¤¬°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¤ò²û¤«¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£