2019年に音楽デュオ「CHAGE and ASKA」を脱退したASKA（67）の娘で、歌手の宮崎薫（36）が10日、SNSを更新。デビュー13周年を迎えた心境をつづり、最新ショットを投稿した。

【映像】宮崎薫、父・ASKAとのハグ動画

5月17日に更新したInstagramで、ASKAとステージ上でハグをする動画を公開した宮崎。「ASKAさんとのリンクコーデステキ」「ハグ、泣きそうになりました」などの反響が寄せられ、話題になった。

宮崎薫、デビュー13周年を迎えた想い

10月10日に更新したSNSでは、「13周年。本当はたくさんの『ありがとう』を伝えたかったのに…逆にたくさんの『ありがとう』をDMでもらって泣けた昭和100年10月10日。なかなか上手に自分を愛せない不器用な私だけど、愛されるってうれしいね。『私なんか』『私なんて』はきょうは封印。本当にありがとう。幸せです」と、デビュー13周年を迎えた想いをつづり、最新ショットを投稿した。

この投稿にファンからは、「おめでとうございます」「細いお体から素晴らしい歌声」「薫ちゃんは憧れです」などのコメントが寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）

※宮崎薫の「崎」は正式には「たつさき」