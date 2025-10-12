果たして登り切れるのか……！ YouTubeチャンネル「British Golden kittens」では、2匹の子猫が滑り台で遊んでいる様子が配信され、動画のコメント欄には「愛らしすぎるだろ」の声が続出しました。

半分くらい登ったあたりで…

注目を集めたのは「Golden Shaded Kittens Playing On A Slide」という動画。裏庭で遊んでいた2匹の子猫が、滑り台に興味を示しました。

2匹は滑り台の端を歩いたり、並んで手をかけて景色を見たりして楽しんでいます。すると、茶色の子猫が上を目指して登り始めました。

茶色の子猫は、滑り台を順調に登っていきます。ところが、半分くらい登ったあたりで足を滑らせてしまいました。後ろ向きでおなかを滑り台につけたまま、きれいに滑り降りて灰色の子猫のもとへ。

茶色の子猫の様子を見ていたのか、今度は灰色の子猫が滑り台を登り始めます。まるで「自分に任せろニャン」とでも言っているかのような頼もしい後ろ姿。ところが、すぐに茶色の子猫に飛びかかられて、登るのを阻止されてしまいました。

滑り台を登りたい灰色の子猫と、その邪魔をする茶色の子猫。なんとか灰色の子猫がもう少しで滑り台を登りきる位置までやってきました。しかし、傾斜に耐えきれなかったのか、足を滑らせてしまいます。

後ろ向きできれいに滑り降りる灰色の子猫の下には、追いかけてきていた茶色の子猫の姿が。そのまま巻き込まれて、2匹は仲良く滑り降りていき……という展開です。

視聴者からは「頑張って！」という応援の声のほか、「とってもかわいい！」「2匹が幸せに生きられますように」といった声がたくさん寄せられていました。滑り台にチャレンジしつつも翻弄されるかわいい子猫たち、思わず応援したくなるその姿を、ぜひ動画でご覧ください。