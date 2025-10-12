サウジアラビアのアル・ナスルに所属するクリスティアーノ・ロナウド（40）が、サッカー界初のビリオネアとして認定された。ブルームバーグ・ビリオネア・インデックスによると、ロナウドの総資産は14億ドル（約2000億円）に達するという。



【写真】ウズラの卵より大きい！？推定30カラットの婚約指輪すごすぎる

この評価には、20年以上にわたる選手としての給与、ブランド契約、投資ポートフォリオが含まれており、2002年から2023年までの給与だけで5億5000万ドル（約810億円）を稼いだと推定されている。



なかでも最も収益性の高い契約のひとつが、年間1800万ドル（約26億円）とされるナイキとの長期パートナーシップ。そして2022年のアル・ナスル移籍が、サッカー界の報酬体系を一変させた。初期契約では年俸2億3700万ドル（約350億円）で史上最高額の選手となり、現在はさらに2年契約を延長し、総額4億ドル（約590億円）以上と報じられている。



私生活も豪華そのもので、5児の父であるロナウドは最近、長年のパートナーであるモデルのジョージナ・ロドリゲス（31）に推定30カラット、200万～1000万ドル（約3～14億円）の巨大ダイヤの指輪でプロポーズした。



一方、ライバルのリオネル・メッシ（38）は、インテル・マイアミでプレー中。キャリア全体で6億ドル（約880億円）以上を稼いでおり、2023年以降の年収は2000万ドル（約30億円）と、ロナウドの約10分の1。引退後にはインテル・マイアミの持分を得る予定で、財産形成は今後も続く見込みだ。



（BANG Media International／よろず～ニュース）