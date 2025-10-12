´Ú¹ñ¤ÎÇÏÍåÅç²¤Ç27¿Í¾è¤Ã¤¿µùÁ¥¤¬²ÐºÒ¡Ä6¿ÍÉé½ý
ºÑ½£Æ»À¾µ¢±º»Ô¡Ê¥Á¥§¥¸¥å¥É¡¦¥½¥°¥£¥Ý¥·¡Ë¤ÎÇÏÍåÅç¡Ê¥Þ¥é¥É¡Ë¶á³¤¤ò¹Ò¹ÔÃæ¤ÎÂç·¿µùÁ¥¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¡¢Á¥°÷6¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¡£
À¾µ¢±º³¤ÍÎ·Ù»¡½ð¤ÈºÑ½£¾ÃËÉ°ÂÁ´ËÜÉô¤¬12Æü¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¸áÁ°3»þ52Ê¬¤´¤íÇÏÍåÅçÆîÅìÌó35¥¥í¥á¡¼¥È¥ë³¤¾å¤Ç¡¢27¿Í¤¬¾è¤Ã¤¿³ø»³¡Ê¥×¥µ¥ó¡ËÁ¥ÀÒ¤ÎÂç·¿´¬¤ÌÖµùÁ¥¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ê40Âå¤ÎÁ¥°÷¤é2¿Í¤¬´é¤ÈÏÓ¤Ë¤ä¤±¤É¤òÉé¤¤¡¢70Âå¤ÎÁ¥°÷¤é4¿Í¤¬±ì¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤Ç½ÐÆ°¤·¤¿µßµÞÂâ¤Ë¤è¤êºÑ½£»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿³¤ÍÎ·Ù»¡¤Ï¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼1µ¡¤È´ÏÄú5ÀÉ¤òµÞÇÉ¤·¡¢¼þÊÕ¤ÎµùÁ¥¤Ëµß½õ¶¨ÎÏ¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿Á¥¤ÎÁ¥°÷27¿Í¤ÏÁ´°÷¤¬¶á¤¯¤ÎÁ¥¤Ë¤è¤êÌµ»ö¤Ëµß½õ¤µ¤ì¤¿¡£
³¤ÍÎ·Ù»¡¤Ï¾Ã²ÐË¤¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÄÃ²Ðºî¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¹Ò³¤Ãæ¤Ëµ¡´Ø¼¼¤¬ÇúÈ¯²»¤È¤È¤â¤Ë²Ð¤Î¼ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Á¥°÷¤ÎÄÄ½Ò¤Ë´ð¤Å¤Àµ³Î¤Ê²ÐºÒ¸¶°ø¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£