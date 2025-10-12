¥°¥ë¡¼¥×F¡ÝIV¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ø¥è¥ó¤¬¤¬¤óÆ®ÉÂÃæ45ºÐ¤Ç»àµî
¥°¥ë¡¼¥×¡ÖF¡ÝIV¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ø¥è¥ó¤¬¤¬¤óÆ®ÉÂÃæ¤Ë»àË´¤·¤¿¡£45ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
F¡ÝIV¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¹¤Ï10Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ø¥è¥ó¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ö°Â¤é¤«¤Ë¡£Å·¹ñ¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿²Î¤ª¤¦¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ø¥è¥ó¤Ï¤¬¤óÆ®ÉÂ¤ÎËö¡¢6Æü¤Ë»àµî¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¸Î¿Í¤Î¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ê¤É¤ËÄÉÅé¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ø¥è¥ó¤Ï1981Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢´Ú¹ñ·Ý½ÑÁí¹ç³Ø¹»¤Ç´Ú¹ñÉñÍÙ¤òÀì¹¶¤·¤¿¡£1997Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖKID¡×¤Ç²ÎÍØ³¦¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¸å¡¢2002Ç¯¤Ë4¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎF¡ÝIV¤ÇºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¡ØGirl¡Ù¡ØRing¡Ù¡ØI¡Çm sorry¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò½Ð¤·¤¿¡£
2009Ç¯¤Ë¤Ï¥½¥í³èÆ°¤ò¤·¤¿¡£2016Ç¯JTBC¡Ø¥·¥å¥¬¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿Èà¤Ï¡ÖÅê»ñ´ØÏ¢¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£