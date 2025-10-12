ÀÅ²¬¡¦°ËÅì»ÔµÄÁª¤¬¹ð¼¨¡¡»ÔÄ¹ÉÔ¿®Ç¤°Õ¸þ¤Î¸õÊäÂ¿¿ô
¡¡¼«¿È¤Î³ØÎò¤ò½ä¤ëÌäÂê¤ÇÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤¬µÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¦»ÔµÄÁª¡ÊÄê¿ô20¡Ë¤¬12Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢Á°¿¦¤ä¿·¿Í¤é30¿Í¤¬Î©¸õÊä¤òÆÏ¤±½Ð¤¿¡£31Æü¤Ë¾·½¸¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Î×»þµÄ²ñ¤ÇºÆ¤ÓÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬Äó½Ð¡¢²Ä·è¤µ¤ì¤ì¤ÐÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¼º¿¦¤·¡¢12·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤Ë»ÔÄ¹Áª¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¡£30¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢26¿Í¤¬ºÆÅÙ¤Î·èµÄ°Æ¤Ë»¿À®°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åê³«É¼¤Ï19Æü¡£
¡¡¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ï¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Ê¤ÉÊóÆ»µ¡´Ø¤¬¹çÆ±¤Ç¼Â»Ü¡£Î©¸õÊä¼Ô30¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢9·îµÄ²ñ¤Ç·èµÄ¤Ë»¿À®¤·¤¿Á°¿¦18¿Í¤È¿·¿Í8¿Í¤Î·×26¿Í¤¬¡¢ºÆÅÙ¤Î·èµÄ°Æ¤Ë»¿À®¤¹¤ë°Õ¸þ¤È²óÅú¤·¤¿¡£