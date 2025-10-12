2024年10月14日、前回の出雲駅伝は國學院大が5年ぶり優勝 写真／SportsPressJP/アフロ

（スポーツライター：酒井 政人）

前回トップスリーの区間エントリーは？

いよいよ学生三大駅伝が開幕する。その初戦となるのが10月13日の出雲駅伝だ。6区間45.1kmと距離が短く、「スピード駅伝」が展開されることになる。10月10日にはオーダーリスト（暫定）が発表され、各校の戦略が見えてきた。今年はどんな戦いになるのだろうか。

前回は國學院大が5年ぶりに制して、全日本大学駅伝の初優勝まで突っ走った。今回は青木瑠郁（4年）を2年連続の1区（前回3位）、3区に前回4区区間賞の野中恒亨（3年）、最終6区に同5区区間賞の上原琉翔（4年）を登録。つなぎ区間は2区に尾熊迅斗（2年）、4区に鼻野木悠翔（2年）、5区に高山豪起（4年）が入っている。補員（※大会当日、正選手と2名まで変更可能）は辻原輝（3年）と飯國新太（2年）だ。

前回アンカー決戦で敗れた駒大は、1・2年時に2区で区間賞を獲得した佐藤圭汰（4年）が昨年に続いてメンバー漏れ。それでも1区に谷中晴（2年）、2区に帰山侑大（4年）、3区に桑田駿介（2年）、4区に3年連続同区間となる伊藤蒼唯（4年）、5区に島子公佑 （3年）、6区に昨年の全日本8区区間賞の山川拓馬（4年）というオーダーは強力だ。

前回3位の青学大はエース黒田朝日（4年）を最終6区に配置。2区に宇田川瞬矢、5区に塩出翔太とキャリアある4年生で脇を固めているが、1区に小河原陽琉、3区に飯田翔大と前半のポイント区間を2年生に託した。4区にはルーキー神邑亮佑が入っており、折田壮太（2年）は補員登録。インカレ10000ｍで活躍した安島莉玖（2年）はメンバーから外れている。

前回は5区終了時で3強が24秒差のなかにいた。今回は3校とも最終6区（10.2km）に主将を配置しており、優勝争いは壮絶なアンカー勝負にもつれるかもしれない。

15年ぶりの栄冠を狙う早大と初優勝を目指す中大

“3強”を追いかけるのが今年の箱根駅伝で4位に入った早大だろう。強力ルーキーも加わり、前評判は高い。

2区に5000ｍで日本人学生歴代3位の13分16秒56を持つ山口智規（4年）、3区に関東インカレ1部5000ｍで日本人トップを飾った鈴木琉胤（1年）を登録。4区にワールドユニバーシティゲームズ3000ｍ障害7位の佐々木哲（1年）、6区に同ハーフマラソン金メダルの工藤慎作（3年）という布陣だ。補員に間瀬田純平（4年）を残しているが、1区に吉倉ナヤブ直希（2年）、5区に堀野正太（1年）を入れている。なお箱根駅伝3区を3位と好走した山口竣平（2年）はメンバーから外れた。

2区の山口は日本インカレで1500ｍと5000ｍの2冠に輝いたスピードランナー、3区の鈴木は自分でガンガン攻めるタイプ。1区で好位置につけることができれば、絶対エースでトップに立ち、スーパールーキーでライバル校を引き離すような展開が見えてくる。なお早大が逃げ切れば、15年ぶりの優勝だ。

それから日本選手権5000ｍに学生最多7人が出場した中大も注目のチームだ。日本学連が発表したエントリーメンバー上位6人の平均タイムも5000ｍ（13分29秒98）と10000ｍ（28分04秒45）でダントツトップにつけている。

10000ｍ27分台トリオの溜池一太（4年）、吉居駿恭（4年）、本間颯（3年）を3、4、6区に配置。1区に日本選手権5000ｍで決勝に進出した岡田開成（2年）、2区に5000ｍで13分31秒62を持つ茺口大和（1年）、5区に今季の成長株である佐藤大介（2年）を入れている。有力校のオーダーを考えると、箱根1区を独走した爆発力のある4区吉居で“勝負”を決めたいところ。優勝すれば1989年に創設された大会で初の栄冠となる。

3区に留学生を配置した創価大も要注意

すでに5校を挙げたが、レースを動かすという意味では中盤のポイント区間である3区に強力な留学生を登録した城西大、創価大、東京国際大にも注目したい。

城西大のヴィクター・キムタイ（4年）は3区で2年連続の区間賞を獲得中、創価大のスティーブン・ムチーニ（3年）は関東インカレ2部の5000ｍ＆10000ｍ王者、東京国際大のリチャード・エティーリ（3年）は箱根駅伝2区の区間記録保持者だ。

早大・鈴木以外は3区でケニア人留学生と競り合うのは難しく、3校とも中盤の8.5km区間で一気に順位を上げてくるだろう。なかでも創価大は初優勝のチャンスがありそうだ。1区に織橋巧（3年）、2区に日本選手権5000ｍで決勝に進出した小池莉希（3年）を登録。3区のムチーニでライバル校からリードを奪うことができれば、4区に日本インカレ10000ｍ5位の石丸惇那（4年）、5区に同6位の山口翔輝（2年）、6区に昨年の全日本8区を2位と好走した野沢悠真（4年）が控えている。

他にも1区に2年生エースの松井海斗を登録した東洋大、エキスポ駅伝の4位メンバーである楠岡由浩（3年）、島田晃希（4年）、小林咲冴（2年）、原悠太（3年）を1〜4区に登録した帝京大も上位を狙っている。

11月の全日本大学駅伝、来年正月の箱根駅伝へと続く戦い。神在月で“先手”を奪うのはどの大学か──。

