¡¡10·î13Æü¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£²ñ´ü¤ÎÁ°¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢Ãæ¤Ç¤â¼ã¼ê·úÃÛ²È¤¬·È¤ï¤Ã¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¥È¥¤¥ì5¡×¤Ï¡¢°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¹©Èñ¤Ê¤É¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¡Ö¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤ê¡×¡Ö2²¯±ß¥È¥¤¥ì¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤Æ±ê¾å¤·¤¿¡£
¡Úµ®½Å²èÁü¡Û¡Ö·ã¥ì¥¢¤¹¤®¤ë¡×¥Õ¥¡¥ó¤¬ºî¤Ã¤¿¡È2²¯±ß¥È¥¤¥ì¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¡É¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤ë
¡¡SNS¾å¤ÎÀ¼¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÊØ´ï1¸Ä¤Ç400Ëü±ß¡×¡Ö¶â¥Ô¥«¥È¥¤¥ì¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸í¤Ã¤¿È¯¿®¤âÁê¼¡¤®¡¢¥È¥¤¥ì5¤Î·úÃÛ¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿ÊÆß·Î´¤µ¤ó¼«¤é¤¬²Ð¾Ã¤·¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢³«Ëë¸å¤Ï¼ê¤Î¤Ò¤éÊÖ¤·¤Î¤è¤¦¤Ë¹¥°ÕÅª¤ÊÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¡È¿Íµ¤¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆß·¤µ¤óËÜ¿Í¤Ë¡¢2²¯±ß¥È¥¤¥ì¤ò½ä¤ëÀ¤ÏÀ¤ÎÊÑ²½¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î3²óÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
¡È2²¯±ß¥È¥¤¥ì¡É¤³¤È¥È¥¤¥ì5¤Î·úÃÛ¤Ë·È¤ï¤ê¡¢SNS¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈðëîÃæ½ý¤òÍá¤Ó¤¿ÊÆß·Î´¤µ¤ó¡¡©ÀÐÀî·¼¼¡¡¿Ê¸éº½Õ½©
½éÆü¤Ë¡Ö¸Î¾ã¤·¤Æ2²¯±ß¤ò1Æü¤Ç»È¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÔ¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°
¡½¡½½àÈ÷´ü´Ö¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁûÆ°¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ï4·î13Æü¤ËËë¤ò³«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¥È¥¤¥ì¤ò½ä¤Ã¤ÆÈãÈ½¤Ë»¯¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÊÆß·Î´¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢ÊÆß·¡Ë¡¡ÇÓ¿å¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿³«Ëë½éÆü¤³¤½¡Ö2²¯±ß¥È¥¤¥ì»ÈÍÑ¶Ø»ß¡¢ÂÇ¤Ä¼ê¤Ê¤·¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¡Ö1Æü¤Ç2²¯±ß¤ò»È¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤Î¡Ö°Õ³°¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤«¡Ö¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç²Ä°¦¤¯¡¢ËüÇî¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬Ê¹¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢½ù¡¹¤ËÈãÈ½¤¬¼ýÂ«¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âËè½µ¤Î¤è¤¦¤Ë²ñ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢°Õ³°¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢ÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤ä¤¬¤ÆÊÆß·¤µ¤ó¤Îºî¤Ã¤¿¥È¥¤¥ì5¤Ï¡¢¡È¿Íµ¤¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÆß·¡¡¸ø¼°¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡Ö¥È¥¤¥ì5¡×¤È¤·¤«½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¡Ö¤É¤³¤Ë2²¯±ß¥È¥¤¥ì¤¬¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÃµ¤µ¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬¡Ö2²¯±ß¥È¥¤¥ì¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶ÁÛ¤òSNS¤Ë¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤±þ±ç¥à¡¼¥É¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ËüÇî²ñ¾ì¤«¤é¤Ä¤Þ¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â
¡½¡½¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢³«Ëë¸å¤ÏÊÆß·¤µ¤ó¤´¼«¿È¤Ç¤âÀµ¼°Ì¾¾Î¤Î¡Ö¥È¥¤¥ì5¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö2²¯±ß¥È¥¤¥ì¡×¤È¤¤¤¦ÄÌ¾Î¤ò¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¿®¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÊÆß·¡¡ËÍ¤Ï²ñ¾ì¤ËÄÌ¤¤Íè¾ì¼Ô¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö2²¯±ß¥È¥¤¥ì¡×¤È¤¤¤¦¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤ò¡Ö°¦¤Î¤¢¤ë¥¤¥¸¤ê¡×¤ÈÂª¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤Î¾ì¤Ç¡Ö¡Ø2²¯±ß¥È¥¤¥ì¡Ù¤È¥¤¥¸¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à¤Î¤Ï¡¢´ØÀ¾ÆÃÍ¤Î°¦¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤Î¤¢¤ëÊ¸²½¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÈ¯¸À¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á¡ÖÆ²¡¹¤È¡Ø2²¯±ß¥È¥¤¥ì¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦É÷Ä¬¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤éWikipedia¤Ë¡Ö2²¯±ß¥È¥¤¥ì¡×¤Î¥Ú¡¼¥¸¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Google¥Þ¥Ã¥×¤Ë¤â¡Ö2²¯±ß¥È¥¤¥ì¡×¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢¤ä¤¬¤ÆÀÑ¤ßÌÚ¡¢¥ì¥´¡¢¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¤Ç2²¯±ß¥È¥¤¥ì¤òÉ½¸½¤·¤¿¤ê¡¢¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¢É÷Îë¡¢Éþ¡¢Ì¡²è¤ä¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÊý¤Þ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¤É¤ó¤É¤ó¿Íµ¤¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½2²¯±ß¥È¥¤¥ì¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÊÆß·¡¡¤¢¤ë»þ´ü¤«¤é¡¢2²¯±ß¥È¥¤¥ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÂ¾¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥¹¥¿¥ó¥×¤òÃÖ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÄó°Æ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë·Á¤Ç¼ÂºÝ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¸·Ì©¤Ë¤Ï¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¹ñ¤ä´ë¶È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸ø¼°¥¹¥¿¥ó¥×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¾ìÆâ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¤È¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤â·ó¤Í¤Æ¡¢¤¢¤ëÆü¡ÖÌÀÆü¤Ï¸½ÃÏ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¡¢¥È¥¤¥ì¤ÎÁ°¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¥¹¥¿¥ó¥×¤ò²¡¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈX¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÅöÆü¤Î¸½ÃÏ¤ËÀ¨¤Þ¤¸¤¤¿ô¤Î¿Í¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£º®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ãæ»ß¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤¯¤é¤¤¡¢2²¯±ß¥È¥¤¥ì¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÊÆß·¡¡¼Â¤ÏX¤Ç¹ðÃÎ¤·¤¿¤¢¤È³«ºÅ»þ´Ö¤ÎÄ¾Á°¤Ë¡¢ËüÇî¶¨²ñ¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤ºÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Í×¤Ï¡ÖÃæ»ß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦´«¹ð¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¹ðÃÎ¤ò¤·¤¿¼êÁ°¡¢¤½¤ì¤À¤±¤òÌÜÅª¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤ÇÃæ»ß¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£
¡¡¤½¤ì¤ÇÅöÆü¡¢¤Þ¤¢20¡Á30¿Í¤¯¤é¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ËÊªÀ¨¤¤¿ô¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¸½ÃÏ¤ËËüÇî¶¨²ñ¤Î¿Í¤¬5¿Í¤¯¤é¤¤ÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãå¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ë²ñ¾ì³°¤Þ¤Ç¤Ä¤Þ¤ß¤À¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¡ÖÊÆß·¤µ¤ó¡¢¼«Ê¬¤Î¿Íµ¤¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ä¤êÊý¤·¤¿¤é¡¢¿Í¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤«¼¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢Ê£¿ô¤Î·ÙÈ÷°÷¤ÎÊý¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤Ç¡ÖÃæ»ß¡¢Ãæ»ß¡ª¡×¤È¶«¤Ð¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖºÇÆñ´Ø¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¡ÖÆ°¤¯ÊÆß·¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È
¡½¡½ÊÆß·¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î»ö·ï°Ê¹ß¤ËÊý¿Ë¤òÅ¾´¹¤·¡¢¡ÖÆ°¤¯ÊÆß·¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÊÆß·¡¡¤¤¤í¤¤¤íÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¹ñ¤ä¶¨»¿´ë¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ËÍ¤Ï¡¢¾ìÆâ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ò½¸¤á¤Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤³¤Ç¡¢²ñ¾ìÆâ¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ë¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥¹¥¿¥ó¥×¤ò²¡¤¹¡ÖÆ°¤¯ÊÆß·¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ò¥ó¥È¤È¤·¤ÆËÍ¤Îµï¾ì½ê¤ò¿ï»þX¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢È¯¸«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿4¡Á5¿Í¤Ë¥¹¥¿¥ó¥×¤ò²¡¤·¤¿¤é¡¢°ÜÆ°¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢°ìÉô¤Ç¤Ï¡ÖºÇÆñ´Ø¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤µ¤é¤Ë¿Íµ¤¤Ï²ÃÂ®¤·¡¢¡Ö2²¯±ß¥È¥¤¥ì¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡×¤âÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÆß·¡¡¥¹¥¿¥ó¥×ÁûÆ°¤Î¸½ÃÏ¤Ë¤¤¤¿Êý¤¬Î©¤Á¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÁûÆ°¤ÎÄ¾¸å¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤òÎ©¤Á¾å¤²¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Î»¾µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÎX¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ïº£¡¢1000¿ÍÄ¶¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÎÊý¤È¸½ÃÏ¤Ç¥ª¥Õ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ï°Ñ½Ì¡¢ÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤ë
¡½¡½¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊäþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æ¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÏÊÄËë¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÊÆß·¡¡¡Ö³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤ä¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹¬¤»¤Ê¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢ËÍ¤ÎÀï¤¤¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤Ê¤¼±ê¾å¤Ïµ¯¤¤¿¤Î¤«¡¢±ê¾å¤Ï²¿¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¸í¤Ã¤¿¾ðÊó¤¬È¯¿®¤µ¤ì³È»¶¤µ¤ì¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÄêÃå¤¹¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤È¤Ï¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¹¤¯µÄÏÀ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åìµþ¸ÞÎØ¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³«ËëÁ°¤ËÍò¤Î¤è¤¦¤ÊÈãÈ½¤Ë»¯¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢³¸¤ò³«¤±¤¿¤é±³¤Î¤è¤¦¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢·ë¶ÉºÇ¸å¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç½ª¤ï¤ë¡½¡½¤³¤¦¤·¤¿¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬°Ñ½Ì¡¢ÈèÊÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Î²ê¤òÅ¦¤à¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñ¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·ÑÂ³¤·¤ÆÌäÂê¤òÄóµ¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡Åö½é¤«¤é¡¢2²¯±ß¥È¥¤¥ì¤Ë´Ø¤¹¤ëSNS¾å¤ÎÅê¹Æ¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤Ï²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êµÏ¿¤·¤è¤¦¤È·è°Õ¤·¤Æ¡¢¤¤¤Þ¿ôÀé·ï¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¤³¤È¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢º£²ó¤ÎÁûÆ°¤òµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ÈÂª¤¨¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊ¬ÀÏ¤·º£¸å¤Î¼Ò²ñ¤Î¤¿¤á¤Î¶µ·±¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥È¥¤¥ì¤Î·úÃÛ¤ò¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤¿¤é¡Ä¡Ä
¡½¡½2²¯±ß¥È¥¤¥ì¤Ï¡¢°ìÉô¤¬¡ÖÉÜÎ©²Ö¤ÎÊ¸²½±à¡×¡Ê²ÏÆâÄ¹Ìî»Ô¡Ë¤Ë°ÜÀß¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»×¤¤¤äÊúÉé¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÊÆß·¡¡¿ô½½Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¡ÖÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤·úÃÛÊª¤òºî¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ä¹Í¤¨¤òÀ¤³¦¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë2²¯±ß¥È¥¤¥ì¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢°ìÄê¤ÎÀ®²Ì¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡184Æü´Ö¤ËµÚ¤ÖËüÇî¤âÊÄËë¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤Þ¤¿¤«¤Ä¤Æ¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¾ï¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËüÇî¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÂçºåËüÇî¡Ê1970Ç¯¡Ë¤òµ¡¤ËÀ¤³¦¤Ø¤È±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÀèÇÚÊý¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤Ê°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬°ìÁØ¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤â¤·¡¢ºÆ¤Ó¥È¥¤¥ì·úÃÛ¤ò¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡£
ÊÆß·¡¡¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡£ËÍ¤¬·úÃÛ¤Ëµá¤á¤ë¤Î¤Ï¡Ö¿·¤·¤µ¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¸Â¤é¤º²¿¤«¿·¤·¤¤·úÃÛºî¤ê¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤ÒÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÊÇòÄ» ½ã°ì¡Ë