年間55発→打率.056の大不振　大谷翔平はなぜ打てなくなったのか　「このままじゃ勝てない」と断じるロバーツ監督が説く“原因”

ポストシーズンに入って極端に成績が落ち込んでいる大谷(C)Getty Images

結果以上に内容の悪さが目立つ状況に厳しい声が飛んだ。

今季のレギュラーシーズンでリーグ最高勝率を記録したフィリーズとの激闘を制したドジャースは、2年連続でリーグ優勝決定シリーズに進出。投打が噛合ったスター軍団は、21世紀初のワールドシリーズ連覇に向け、突き進んでいる。

そんなチームにあって“一抹の不安”となっているのが、「主砲」である大谷翔平の状態だ。チームが劇的なサヨナラ勝ちを収めた今月9日の試合でも4打数ノーヒットに終わった背番号17は、フィリーズとの地区シリーズでは打率.056（18打数1安打）、0本塁打、OPS.206、9三振と低迷。ポストシーズン全体でも打率.148、1本塁打、OPS.603と猛打が鳴りを潜めている。

無論、相手に強烈なマークを受けている影響は計り知れない。レギュラーシーズンで、55本塁打、OPS1.014を記録した大谷に対しては、対峙する誰もが「いつだって爆発する可能性がある」（フィリーズのロブ・トムソン監督談）と強い警戒をしている。

それでも打席での内容が芳しくないのも事実。ボールの見極めが仕切れず、強引に打ちに行くようなスタンスも見える大谷現状は、やはり本調子とは言い難い。