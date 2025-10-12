「やはり美しい姉妹」蛯原友里、双子の妹と顔出しショット公開「家族全員がスタイルよいのわかります…！」
モデルの蛯原友里さんは10月10日、自身のInstagramを更新。誕生日を祝う美しい姉妹のショットを披露しました。
【写真】蛯原友里の美人姉妹ショット
「いつまでも美しい双子姉妹」友里さんは「今年は1日遅れで 英里家族と一緒に 石垣島でお祝いできました」とつづり、4枚の写真を載せています。誕生日をお祝いしたショットなどを披露。双子の妹の蛯原英里さん一家と一緒に沖縄の石垣島へ訪れ、誕生日をお祝いしたようです。ケーキを前に、幸せそうな様子が伝わってきます。
コメントでは「やはり美しい姉妹」「いつまでも美しい双子姉妹」「ご家族全員がスタイルよいのわかります…！」「お二人とも誕生日おめでとうございます」「ずーっと憧れです」「相変わらずの仲良し姉妹ですね！」「エビちゃん姉妹美人すぎです」「世界一かわいい双子」「羨ましい〜〜〜〜」と、祝福の声が多く上がりました。
家族での誕生日ショットも3日にも「今年もまたひとつ歳を重ねることができました」と、RIP SLYMEで夫のILMARIさんを含む家族でのショットを披露した友里さん。顔を寄せ合い、仲の良さが伝わるショットを載せていました。興味のある人はぜひチェックしてくださいね。(文:鎌田 弘)
