WÇÕÍ½ÁªÇÔÂà´íµ¡¤Î¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¡¢Èô¹Ôµ¡¤ÎÁë¥¬¥é¥¹ÇËÂ»¤Ç¶ÛµÞÃåÎ¦¡Ä±¿Ì¿¤ÎºÇ½ªÀïÁ°¤Ë
2Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢ÂåÉ½¡£
¥¢¥Õ¥ê¥«Í½Áª¥°¥ë¡¼¥×C¤ÇÇÔÂà´íµ¡¤Ë¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ç¤¢¤ï¤ä¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ËÁø¶ø¤·¤¿¡£
¡ØPremium Times¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢ÂåÉ½¤ò¾è¤»¤¿Î¹µÒµ¡¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¤¿¤¿¤á¤Ë¶ÛµÞÃåÎ¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤Ï¡¢²ÐÍËÆü¤Î¥Ù¥Ê¥óÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¥¦¥è¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿µ¡ÂÎ¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤¬¶õÃæ¤Ç³ä¤ì¤¿¤¿¤á¡¢Í½Äê¤è¤êÃÙ±ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ï10Æü¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ì¥½¥ÈÀï¤Ë2-1¤Ç¾¡Íø¡£14Æü¤ËÃÏ¸µ¤Ç¹Ô¤¦¥Ù¥Ê¥ó¤È¤ÎºÇ½ªÀï¤Î¤¿¤á¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ó¥´¥é¤Î¥ë¥¢¥ó¥À¤Ç¤ÎµëÌý¸å¡¢Èô¹ÔÃæ¤Ë¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤Ë¤Ò¤Ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢µÞî±¥ë¥¢¥ó¥À¤Ë°ú¤ÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Î¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤Ç¡¢´íµ¡¤Ï²óÈò¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢ÂåÉ½¤ò¾è¤»¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤·¤¤¹Ò¶õµ¡¤¬¥é¥´¥¹¤«¤é¥ë¥¢¥ó¥À¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥¦¥è¤ËÈô¤ÖÍ½Äê¤À¤½¤¦¡£
¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ï¸½ºß¥°¥ë¡¼¥×3°Ì¤Ç¡¢1°Ì¥Ù¥Ê¥ó¤È¤Ï¾¡ÅÀº¹3¡¢2°ÌÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤È¤Î¾¡ÅÀº¹¤Ï2¥Ý¥¤¥ó¥È¡£1°Ì¤Ê¤éWÇÕ½Ð¾ì¡¢2°Ì¤Ê¤é¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¹Ô¤¤Î²ÄÇ½À¡¢3°Ì¤Ê¤éÇÔÂà¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Ù¥Ê¥óÀï¤Ï±¿Ì¿¤Î°ìÀï¤Ë¤Ê¤ë¡£