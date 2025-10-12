好き＆行ってみたい「埼玉県の繁華街＆歓楽街」ランキング！ 2位「大宮駅西口エリア」を抑えた1位は？【2025年度調査】
街の灯りがともる繁華街や歓楽街は、その土地の文化や人の活気を感じられる特別な場所です。グルメや買い物、夜の雰囲気など、それぞれのエリアが独自の魅力を放ち、訪れる人を楽しませてくれます。
All About ニュース編集部では、2025年10月6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、埼玉県の繁華街＆歓楽街に関するアンケートを実施しました。その中から、「好き＆行ってみたい『埼玉県の繁華街＆歓楽街』」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：大宮駅西口エリア（さいたま市大宮区）／40票JRや私鉄各線、新幹線が乗り入れる大宮駅の西側エリアは、高層ビルがずらりと並ぶ近代的な雰囲気。東口とは違って、大型商業施設やオフィスビルが中心で、埼玉県内でも一番大きなオフィス街があります。駅前には、そごうやルミネ、大宮アルシェといった商業施設が集まっており、ショッピングや食事が楽しめる利便性の高さが魅力的です。再開発も進んでおり、景観の良さや住みやすさも評価されています。ペデストリアンデッキで各施設と直結しているので、雨の日でも濡れずに移動できるのが便利です。
回答者からは「大宮といえば大きい商業施設も多く、ファッションや飲食等いろいろ楽しめそうだと思ったから」（30代女性／大阪府）、「昔住んでいてよく行っていました。西口は治安が良い方なので、安心でした」（30代女性／東京都）、「大宮に行ったら行きつけのラーメン屋さんがあるので好きなところです」（30代女性／茨城県）、「とても充実していて楽しめからです」（50代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
1位：大宮駅東口歓楽街（さいたま市大宮区）／71票大宮南銀座（通称：南銀）を中心に広がるこのエリアは、埼玉県で最大の繁華街として知られています。南銀から派生するすずらん通りや一番街など、多数の商店街や歓楽街で構成されています。駅前にはゲームセンターやカラオケなどの複合ビルが立ち並び、駅から離れるほどに飲食店が多くなります。特に南銀は、200店舗を超える居酒屋やバーがひしめき合う、県内有数のにぎやかな歓楽街として有名です。昔ながらの狭い路地やアーケード街には、老舗の居酒屋などが集まっていて、昭和の雰囲気が残るディープな魅力が、多くの人を惹きつけている理由ではないでしょうか。
回答者からは「ショッピングモールや飲食店、居酒屋が密集し、夜も賑わいがあるから」（30代男性／大阪府）、「大宮は今は、ソニックシティでコンサート等でなければ、東口の方が、買物できる場所も楽しめる場所も多い気がします」（50代女性／埼玉県）、「埼玉県最大級の繁華街として飲食店や娯楽施設が豊富に揃い、昼夜を問わず多くの人でにぎわいます。交通の要所である大宮駅からすぐの立地でアクセスが抜群に良く、気軽に立ち寄れる点も魅力です。居酒屋からおしゃれなバーまで幅広いジャンルが揃い、友人との集まりや観光の拠点としても楽しめる街だと思います」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)