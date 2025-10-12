「高級感がある」と思うレクサスの車ランキング！ 2位「LS」を抑えた1位は？【2025年調査】
車の購入を検討する際、多くの人がメーカーごとの特徴やモデルを比較します。ブランドの信頼性やデザイン、走行性能、燃費、価格帯など、選択のポイントはさまざまです。
All About ニュース編集部は、全国10〜70代の男女300人を対象に、「高級感がある」と思うレクサスの車について調査を実施しました。その結果をランキング形式でご紹介します！
※本調査は全国300人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【15位までの全ランキング結果】
回答者からは「レクサスのフラッグシップセダンであり、ラグジュアリーさを象徴するモデルです」（20代男性／静岡県）、「静粛性・乗り心地・内装の美しさすべてが揃っていて、乗るだけで特別な気分になれるから」（50代女性／兵庫県）、「レクサスの中でも別格の高級車だから」（40代男性／神奈川県）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「圧倒的な外観、豪華な内装、重量感もあって高級感があります」（50代女性／広島県）、「高級感がある大型SUVだからです」（60代男性／愛知県）、「大型ボディ、豪華内装、本革シート、先進装備で、圧倒的な存在感とVIP感だから」（40代男性／静岡県）などのコメントが寄せられていました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
田中 寛大
一橋大学大学院社会学研究科修了後、国の所管法人に入職。地方公共団体の情報化支援や広報を担当。2019年に株式会社アマノートを設立し、現在はWebメディアや選書サービスの運営、SEO業務に従事。年間3,000本以上のコンテンツ制作に携わる。
(文:田中 寛大)
2位：LS／99票2位は「LS」でした。レクサスブランドを象徴するフラッグシップセダンとして、その圧倒的な格式の高さが評価されました。「静粛性」や「乗り心地」といった快適性に加え、匠の技が光る上質な内装を評価する声が多数です。世界水準のラグジュアリーカーとしての存在感が支持を集めています。
1位：LX／100票1位は「LX」でした。レクサスのフラッグシップSUVとして、その圧倒的な存在感と豪華さに多くの支持が集まりました。力強い外観デザインや、上質な内装が高く評価されています。価格帯の高さも含め、ブランドの頂点に立つ一台として認識されているようです。
