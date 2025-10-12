「緊張するんですね」妻夫木聡、“憧れの人”とのツーショットに「私も一生推します！」「大好きです」の声
俳優の妻夫木聡さんは10月10日、自身のInstagramを更新。“憧れの人”とのツーショットを披露しました。
【写真】妻夫木聡、“憧れの人”とのツーショット！
コメントでは「妻夫木君もやっぱり緊張するんですね」「この番組は面白かった！」「私も一生大好きです」「中谷選手を見る目がめちゃくちゃファンなブッキーめちゃくちゃ可愛いかったです」「私も一生妻夫木さんを推します！！」「とっても幸せそうで、こちらまで幸せになりました！！！」と同番組を視聴したファンからの声が多数寄せられています。
妻夫木さんは、同番組恒例のアーチェリー企画で的の真ん中を射抜き、番組史上初の賞金100万円を獲得するという快挙を成し遂げて番組を盛り上げました。妻夫木さんが「#最高な仲間 #みんな大好き過ぎる」とハッシュタグを添えているキャスト陣での新ドラマに期待したいですね！
(文:福島 ゆき)
「憧れの中谷潤人様」妻夫木さんは「憧れの中谷潤人様 好きな人を目の前にすると、どうしていいかわからなくなるんですね 一生推します！」とつづり、2枚の写真を投稿しています。「#モニタリング」「#中谷潤人 #ボクシング #世界チャンピオン #ベルトも触らせてもらいました #チャンピオンベルト重かった #ロイヤルファミリー」とハッシュタグを添えて、9日に放送された『ニンゲン観察バラエティ モニタリング』（TBS系）に出演した際に撮影したオフショットを披露。憧れの中谷潤人さんと笑顔でファイティングポーズを取るツーショットを公開しています。
TBS日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』5日の投稿では、4日に放送された『オールスター感謝祭'25秋』（TBS系）に出演した際の写真を披露。12日から放送開始のTBS日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』で共演するSnow Manの目黒蓮さん、松本若菜さん、小泉孝太郎さんとの豪華なオフショットです。
