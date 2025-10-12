12日も山形県内各地でクマの目撃が報告されていますが、山形市の中心部に近い住宅地でも11日夜から12日午前にかけてクマの目撃が相次ぎました。付近には小学校や中学校もあり、市が広報車を出して注意を呼びかけています。

【写真を見る】【地図あり】山形市市街地のクマ 現在最後の目撃はあかねヶ丘三丁目ひまわり公園付近 昨夜から南館～吉原～あかねヶ丘と出没 市と警察がパトロール中

11日（土曜）午後9時59分ごろ南館三丁目地内の店舗敷地にてクマ1頭を目撃、11日（土曜）午後10時ごろ吉原二丁目地内の路上にてクマ1頭を目撃、11日（土曜）午後10時ごろ南館三丁目地内の路上にてクマ1頭を目撃、さらに12日になり、午前7時過ぎに南館、次いで午前7時半前あかねヶ丘で目撃されました。

警察によりますと、今のところ最後の目撃が、あかねヶ丘陸上競技場から南に約1キロにある、あかねヶ丘三丁目の「ひまわり公園」付近だということです。現在も警察が付近をパトロールしています。

一見移動しているようにも見えますが、同じ個体とは限らず、複数いる可能性もあります。市が広報車を出して注意を呼びかけています。

■11日夜10時ごろに農協関係の店舗敷地内

■11日夜10時過ぎに南館～吉原に移動か

■12日午前7時過ぎには南館で目撃

■12日の午前7時半前にはあかねヶ丘で

■11日～12日の目撃か所全体図

※地図 市公表