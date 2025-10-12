結成10周年迎えたM!LK、「イイじゃん」超える“何か”企画中「また面白いサプライズを」
M!LKの佐野勇斗、塩崎太智（※崎＝たつさき）、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人が12日、都内で行われた『M!LK 10th ANNIVERSARY PHOTOBOOK〜パリじゃん〜』発売記念イベント囲み取材に登場した。
【写真】10周年フォトブックを披露するM!LK ソロショットも
今年3月にリリースした「イイじゃん」がSNSで大バズりし話題となった5人組ダンスボーカルグループ「M!LK」。昨年11月に結成10周年を迎えた。結成10周年を記念した今作では、本人たちたっての希望で、フランスでの撮影を敢行。パリを中心にフランスでオール撮り下ろした。5人が今までに見せたことのないビジュのよさを堪能できる一冊となっている。
この記念すべき写真集について曽野は「パリで思い出に残る、本当にメモリアルなものが出来上がったなと思います。衣装も柔太朗がコーデを組んでくれて、自分たちが大好きなものと、大好きな人たちと一緒に写真が撮れたことは本当にうれしいです」と喜びを語った。塩崎も「パリという場所はM!LKにすごく似合うなと思いました。これまでの写真集よりもさらにビジュイイじゃん！」とアピールする。
結成10周年で変わらないことは「僕らの関係性」と佐野。「すごくありがたいことに仲いいですねと言われるけど、裏でもこのままなんです。昔は大人になったら変わっちゃうのかなと思ってたけど、それが変わっていないのはすごく喜ばしいことだなと思います」と笑顔で話す。
10周年で大バズりを果たしたM!LKだが、今後の展開について『イイじゃん』を超えるものを考えているかという質問には「もちろんです！」と声をそろえる。「2026年に向けて、『イイじゃん』を超える何か…また面白いサプライズを僕たちも考えているので楽しみにしてください！」と呼びかけていた。
