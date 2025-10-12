¡ÚÂæÉ÷23¹æ¡Û¤¢¤¹°ËÆ¦½ôÅç¤Ë¤«¤Ê¤êÀÜ¶á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡¡Ë½É÷¤äÂç±«¤Ê¤É¤Ë¸·½Å·Ù²ü¤ò
ÂæÉ÷23¹æ¤Ï»Í¹ñ²¤Î³¤¾å¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢13Æü¤Ë¤Ï°ËÆ¦½ôÅç¤Ë¤«¤Ê¤êÀÜ¶á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢Ë½É÷¤äÂç±«¤Ê¤É¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÂæÉ÷23¹æ¤Ï¡¢»Í¹ñ²¤Î³¤¾å¤ò1»þ´Ö¤Ë¤ª¤è¤½25¥¥í¤ÎÂ®¤µ¤ÇÅìËÌÅì¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤ÈË½É÷°è¤òÈ¼¤¤¡¢È¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¤ÎÆî¤òÅìËÌÅì¤Ø¿Ê¤ß¡¢¶¯¤¤ÀªÎÏ¤Ç13Æü¤ÎÌÀ¤±Êý¤«¤éÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢°ËÆ¦½ôÅç¤Ë¤«¤Ê¤êÀÜ¶á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
°ËÆ¦½ôÅç¤ÇÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï50¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÇÈ¤Î¹â¤µ¤¬9¥á¡¼¥È¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂæÉ÷¤¬¶á¤Å¤¯Á°¤«¤é°ËÆ¦½ôÅç¤Ç¤Ï±«¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢13ÆüÃë¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë±«¤ÎÎÌ¤Ï¡¢200¥ß¥ê¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ËÆ¦½ôÅç¤Ï¡¢Á°²ó¤ÎÂæÉ÷22¹æ¤Ë¤è¤ëµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤äË½É÷¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ë½É÷¤ä¹âÇÈ¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
