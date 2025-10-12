男性が「一緒にいて癒される女性だなぁ」と思う女性の特徴９パターン
男性に好まれる女性のタイプはさまざまありますが、一緒にいて安心感があり、落ち着いた気持ちにしてくれる「癒し系」の女性は、根強い人気があるようです。そこで今回は、『スゴレン』男性読者への調査結果をもとに、「男性が『癒される女性だなぁー』と感じる女性の特徴９パターン」をご紹介します。
【１】常にゆっくりと落ち着いた口調で話す
「いつもスローペースでおっとりとしている彼女といると、すごく落ち着いた気分になる」（３０代男性）など、慌ただしい世間のリズムとは無縁なのんびりした話し方の女性は、男性の気持ちをなごませるようです。常に忙しそうな男性ほど、日常に落ち着きを求めているのかもしれません。
【２】笑顔で「大丈夫だよ」と励ましてくれる
「仕事でミスして落ち込んでいるとき、同期の女性が言ってくれた一言で元気になれた」（２０代男性）など、女性からの励ましは男性にとって特別なもの。「大丈夫」という些細な一言だけで、男性のテンションを大いに高めることができそうです。
【３】些細なプレゼントに思い切り喜んでくれる
「気まぐれで贈った安いアクセサリーに大喜びしてくれたとき、彼女の純真さを感じた」（１０代男性）など、プレゼントに対して心から喜べる女性は、贈り手の男性を感動させるようです。金額の多寡にかかわらず、相手の気持ちに感謝することが大切でしょう。
【４】ちょっとした愚痴を黙って聞いてくれる
「下らない愚痴を笑顔で聞いてくれる彼女は女神」（２０代男性）など、日頃のストレスから愚痴をこぼしてしまうのは誰にでもあること。笑顔で聞き流すだけで、十分に男性を励ますことができるようです。ただし、ときにはビシッと活を入れることも必要でしょう。
【５】他人の評価とは無関係に自分を肯定してくれる
「就活で苦しんでいた時期に、『私は１００％信頼してる。絶対うまくいくよ』と言ってくれた彼女に救われた」（２０代男性）など、大切な彼女に自分を肯定してもらえることは、男性の勇気の源のようです。困難にぶつかっている男性には、特に効果があるでしょう。
【６】安いラーメン屋でも普通に食事ができる
「カッコつけない店で普通にデートできる女性はホッとする」（２０代男性）など、肩肘張らないお店でデートができると、つい見栄を張ってしまいがちな男性も安心できるようです。日常を一緒に過ごすことを楽しめれば、安いお店でも満足できるでしょう。
【７】他愛ない話題で一緒に笑える
「時間をかけて積み重ねた信頼があるから、些細なことで一緒に笑えるんだと思う」（２０代男性）など、ちょっとした会話で一緒に笑える女性のそばは、男性が特別にリラックスできる場所のようです。付き合いが長くなると、笑いのツボも似てくるのかもしれません。
【８】会話がなくても安心して二人で過ごせる
「黙っていても一緒にいられる女性は、特別に相性がいい気がする」（３０代男性）など、一緒にいて沈黙が苦にならない女性は、男性にとって心が安らぐ相手といえそうです。無理に話題を探さなくても、そばにいるだけで気持ちが満たされるのかもしれません。
【９】自分が落ち込んでいても、笑顔で側にいてくれる
「暗い気分を笑顔でふき飛ばしてくれるような女性がそばにいれば、どんなことでも切り抜けられる気がする」（２０代男性）など、女性の笑顔は、落ち込んでいる男性の特効薬といえるでしょう。無数の励まし言葉より、たった一人の笑顔が効果的なこともありそうです。
ほかにも、癒し系な女性の特徴があれば、ぜひ教えてください。ご意見をお待ちしております。（呉琢磨）
【１】常にゆっくりと落ち着いた口調で話す
「いつもスローペースでおっとりとしている彼女といると、すごく落ち着いた気分になる」（３０代男性）など、慌ただしい世間のリズムとは無縁なのんびりした話し方の女性は、男性の気持ちをなごませるようです。常に忙しそうな男性ほど、日常に落ち着きを求めているのかもしれません。
「仕事でミスして落ち込んでいるとき、同期の女性が言ってくれた一言で元気になれた」（２０代男性）など、女性からの励ましは男性にとって特別なもの。「大丈夫」という些細な一言だけで、男性のテンションを大いに高めることができそうです。
【３】些細なプレゼントに思い切り喜んでくれる
「気まぐれで贈った安いアクセサリーに大喜びしてくれたとき、彼女の純真さを感じた」（１０代男性）など、プレゼントに対して心から喜べる女性は、贈り手の男性を感動させるようです。金額の多寡にかかわらず、相手の気持ちに感謝することが大切でしょう。
【４】ちょっとした愚痴を黙って聞いてくれる
「下らない愚痴を笑顔で聞いてくれる彼女は女神」（２０代男性）など、日頃のストレスから愚痴をこぼしてしまうのは誰にでもあること。笑顔で聞き流すだけで、十分に男性を励ますことができるようです。ただし、ときにはビシッと活を入れることも必要でしょう。
【５】他人の評価とは無関係に自分を肯定してくれる
「就活で苦しんでいた時期に、『私は１００％信頼してる。絶対うまくいくよ』と言ってくれた彼女に救われた」（２０代男性）など、大切な彼女に自分を肯定してもらえることは、男性の勇気の源のようです。困難にぶつかっている男性には、特に効果があるでしょう。
【６】安いラーメン屋でも普通に食事ができる
「カッコつけない店で普通にデートできる女性はホッとする」（２０代男性）など、肩肘張らないお店でデートができると、つい見栄を張ってしまいがちな男性も安心できるようです。日常を一緒に過ごすことを楽しめれば、安いお店でも満足できるでしょう。
【７】他愛ない話題で一緒に笑える
「時間をかけて積み重ねた信頼があるから、些細なことで一緒に笑えるんだと思う」（２０代男性）など、ちょっとした会話で一緒に笑える女性のそばは、男性が特別にリラックスできる場所のようです。付き合いが長くなると、笑いのツボも似てくるのかもしれません。
【８】会話がなくても安心して二人で過ごせる
「黙っていても一緒にいられる女性は、特別に相性がいい気がする」（３０代男性）など、一緒にいて沈黙が苦にならない女性は、男性にとって心が安らぐ相手といえそうです。無理に話題を探さなくても、そばにいるだけで気持ちが満たされるのかもしれません。
【９】自分が落ち込んでいても、笑顔で側にいてくれる
「暗い気分を笑顔でふき飛ばしてくれるような女性がそばにいれば、どんなことでも切り抜けられる気がする」（２０代男性）など、女性の笑顔は、落ち込んでいる男性の特効薬といえるでしょう。無数の励まし言葉より、たった一人の笑顔が効果的なこともありそうです。
ほかにも、癒し系な女性の特徴があれば、ぜひ教えてください。ご意見をお待ちしております。（呉琢磨）