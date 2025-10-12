¡Ô¡È¶¯¤¤½÷À¡É¥¤¥á¡¼¥¸¤¬»÷¹ç¤¦¥Ö¥ë¥ÙÅß¡Õ¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸ÀïÎ¬¡Ö¥·¥ã¡¼¥×¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬ÆÀ°Õ¡×¡Ö¡ÈÉÝ¤¤¡É°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¾ì¹ç¤â¡×¤ÈÀìÌç²È¤¬²òÀâ
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ»á¡Ê64¡Ë¤Î¾¡Íø¤Ç·èÃå¤·¡¢¹â»Ô»á¤Î»Ñ¤òÏ¢Æü¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï¡¢À¯¼£²È¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÃíÌÜ¤ÎÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁíºÛÁª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â»Ô»á¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼«Ì±ÅÞ¡¦ËãÀ¸ÂÀÏºÉûÁíºÛ¡Ê85¡Ë¤ÎÞ¯Íî¤¿¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÏSNS¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼«Ì±ÅÞ¿·ÁíºÛ¡¦¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Î¡Ö¥Ö¥ë¥ÙÅß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡Ê68¡Ë¤ÏºòÇ¯10·î¤ËÆâ³Õ¤¬È¯Â¤·¤¿ºÝ¡¢µÇ°¼Ì¿¿¤Ç¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤¬¡Ò¤À¤é¤·¤Ê¤¤¡Ó¤È±ê¾å¡£Åö»þ¤Ï¡Ö¤À¤é¤·Æâ³Õ¡×¤Ê¤É¤È¡¢¼óÁê½¢Ç¤Áá¡¹¤ËÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡¡½÷ÀÀ¯¼£²È¤È¤·¤ÆÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ø¤È¶î¤±¾å¤Ã¤¿¹â»Ô»á¤Î¥¤¥á¡¼¥¸ÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µ¥í¥ó¡ÖBimore¡×¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÆñÇÈÍö»á¤¬Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡ÆñÇÈ»á¤Ï¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¤ª¸«¤«¤±¤¹¤ë¤Ë¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¤Ç¤¤¤¦"¥Ö¥ë¥ÙÅß"¤Î¿§¤ÎÉþ¤ò¤è¤¯Ãå¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹ ¡×¤È¿ä»¡¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÀ¸¤Þ¤ì»ý¤Ä¿ÈÂÎ¤Î¿§¤Ë»÷¹ç¤¦¿§¤Î¤³¤È¤À¡£¶áÇ¯¡¢¼ã¤¤½÷À¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¿ÇÃÇ¡×¤¬Î®¹Ô¡£¥¤¥¨¥í¡¼¥Ù¡¼¥¹¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Ù¡¼¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤«¤é¡Ö¥¤¥¨¥Ù½Õ¡×¡Ö¥Ö¥ë¥Ù²Æ¡×¡Ö¥¤¥¨¥Ù½©¡×¡Ö¥Ö¥ë¥ÙÅß¡×¤Ê¤É¤ÈÊ¬Îà¤·¤Æ¡¢»÷¹ç¤¦¿§¤¬²ò¼á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Ê¤É¤Ç¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÍÑ¸ì¤À¡£¼«¿È¤ÎÊ¬Îà¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¿§¤òÁª¤Ö¤«¤Î»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤Î"¥Ö¥ë¥ÙÅß"¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¥Ö¥ë¥ÙÅß¤ÎÊý¤Ï¡¢¹õ¤äÇò¡¢´¨¿§·Ï¤Î¥Ó¥Ó¥Ã¥É¥«¥é¡¼¤Ê¤É¡¢ÀÄ¤ß¤¬¤«¤Ã¤ÆÁ¯¤ä¤«¤Ê¥«¥é¡¼¤¬»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤¬ÁíºÛÁª¤ÇÃå¤Æ¤¤¤¿¥¹¡¼¥Ä¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥Ö¥ë¡¼¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Ö¥ë¥ÙÅß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¿§¤Ç¤¹¡£
¡¡¥·¥ã¡¼¥×¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥Ö¥ë¥ÙÅß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤â¤¹¤ì¤Ð"¤È¤Ã¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤"¤ä"ÉÝ¤¤"¤È¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¤ª´éÎ©¤Á¤â¥¥ê¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ö¤ó¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê·¹¸þ¤¬¤è¤ê¶¯¤¯½Ð¤ä¤¹¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÆñÇÈ»á¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤È¤Ã¤Ä¤¤Ë¤¯¤µ¤ò¹îÉþ¤·¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤Êý¸þ¤Ë"¥¤¥á¥Á¥§¥ó"¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥á¥¤¥¯¤«¤é¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÁ°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Î¤È¤¤Ï°ìÄ¾Àþ¤ËÄà¤ê¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤ÎÈýÌÓ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¤«¤Ê¤ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÈý¤Ç¡¢½À¤é¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥ë¥ÙÅß¤ÎÊý¤Ï¡¢ÀÖ¤¤¥ê¥Ã¥×¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¥Ô¥ó¥¯·Ï¤Î¥ê¥Ã¥×¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢"¶¯¤¤½÷À"¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥á¥¤¥¯¤¬°ìÈÖ»÷¹ç¤¦¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤¨¤ÆÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¾ÍèÅª¤ËÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢³°¸ò¤Ê¤É¤ÇÃËÀÀ¯¼£²È¤ÈÅÏ¤ê¹ç¤¦µ¡²ñ¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ËÆÀ°Õ¤Î"¶¯¤¤"¥¤¥á¡¼¥¸¤ò²¡¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤¢¤¨¤Æ"½À¤é¤«¤µ"¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¹â»Ô»á¤¬Æ¯¤¯½÷À¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥³¥ó¤Ë¤Ê¤ëÆü¤Ï¶á¤¤¡©
