靖国神社で行われた”異例の儀式”…日本による「略奪文化財」が北朝鮮へ還るまでの「知られざる舞台裏」

豊臣秀吉の朝鮮出兵に起因する貴重な文化財が、東京都の九段北にある「靖国神社」に1906年から約100年間も置かれていた。

それは、朝鮮半島北部にあった「北関大捷碑（ほっかんたいしょうひ）」という石碑。ちょうど20年前の2005年10月12日、靖国神社で北朝鮮（朝鮮民主主義人民共和国）へ返還するための式典が行われた。この石碑は韓国を経由し、陸路で北朝鮮へ引き渡されることになった。

靖国神社内での朝鮮式の儀式

靖国神社は北関大捷碑返還について、その式典より前に報道されることを望まなかった。石碑を本殿の近くへと移し、返還の半年ほど前からは撮影も認めなくなった。私に式典の連絡をしてきたのは、前日の午後だった。日本国内で返還に反対する人たちを、刺激しないようにしたのだ。返還の立役者の柿沼洗心氏ら関係者の緊張も極度に高まっていた。

そして2005年10月12日、靖国神社の「靖国会館」において「北関大捷碑引渡し式」が行われた。神社は「返還」という言葉ではなく、「引き渡し」という呼び方に強くこだわった。あくまでも「善意で引き渡す」というイメージにしようとしたのだ。

式典では靖国神社の南部利昭宮司と韓国政府、そして日本外務省が引き渡しの合意文書に署名。そして南部宮司が「碑の引き渡しが国家間、あるいは歴史認識の相違に利用されることなく、あくまでも両国間の友好親善に寄与することを願ってやみません」と挨拶をした。

この「両国」とは日本と韓国のことである。神社が引き渡しをする相手は、北朝鮮ではなく韓国ということなのだ。式典終了後、北関大捷碑はようやくメディアに公開された。そして15日には石碑の前で「告由祭」が行われた。これは、重要なことを実施する理由を神に報告するための儀式だ。

韓国や北朝鮮・中国は、A級戦犯を合祀していることを理由に靖国神社への閣僚などによる公式参拝を厳しく批判してきた。その神社の境内で、朝鮮の民族衣装に身を包んだ韓国政府の関係者たちが伝統的な儀式を行った。それは私には、実に不思議な光景に映った。

それが終わると、石碑はすぐに解体された。石碑本体の上に載っていた大きな自然石は、トラックに積まれなかった。本来の石碑のものではなかったのだ。私は、靖国神社から夜の東京の街へ出ていく北関大捷碑を見送った。

この後、石碑は20日に大韓航空機に載せられ、韓国・仁川（インチョン）空港へ到着。儀杖兵が出迎え、政府関係者が出席して「安着儀式」が行われた。北関大捷碑返還は、韓国にとっても国家的重要行事なのだ。

「碑は南北にとっての英霊です。私たちの祖先の魂が祖国へ帰ることができたので、私はこの場で死んでも何の悔いもありません」と、韓国で返還運動をしてきた樵山（チョサン）和尚は語った。

そして「文化財庁」の手による修復作業を受け、北関大捷碑は本来の姿に戻った。上に載せられていた自然石に替わり、伝統的な形の笠石が付けられた。その直後の28日には、ソウル市龍山（ヨンサン）の米軍基地跡に建設された「国立中央博物館」が開館。北関大捷碑は、その目玉として大々的に公開された。

ソウルでの盛大な歓迎式典

次に北関大捷碑は、朝鮮王朝の王宮だった「景福宮（キョンボックン）」へ移される。そして11月17日に、「北関大捷碑を迎える国中大会」という歓迎式典が盛大に開催された。この日は、日本が大韓帝国の外交権を奪った「乙巳（ウルサ）条約」締結から、ちょうど100年目にあたった。

広大な王宮の一角に、式典会場が設けられた。柿沼氏ら、日本の関係者も招待された。

李海瓚（イ・ヘチャン）首相の到着で式典が始まった。そして巨大なハスの花の模型が開き、中から北関大捷碑が現れると盛大な拍手が起きた。最大の見せ場である。美しい民族衣装の女性たちが舞い、華やかな雰囲気の中で式典は進む。李首相は、次のような祝辞を述べた。

「北関大捷碑には、外敵の侵入で朝鮮半島の北まで蹂躙された悲しい記憶が残されています。同時に加藤清正の軍隊を義兵が追い返した栄光の記録でもあります。そんな歴史を持つ碑を、解放60年を迎えて官民と南北が協力して取り戻したのです」。

そして樵山和尚は、碑返還の立役者として扱われた。「返還は韓日の良心的な市民が協力した結果」と首相は述べたが、柿沼氏が案内されたのは一般参加者の席で、式典では名前すら紹介されなかった。この状況に、柿沼氏もさすがに不満を表した。

「僕個人とすれば一番後ろの席でも構わないけど、もうちょっと日本の努力をたたえてくれればと思います。早い話が『韓国は日本に頭を下げる必要はない。返してくれれば黙って受け取る』というぐらいの姿勢でしょう」。

歓迎式典では「日本による略奪文化財を取り返した」というトーンだったが、私が韓国政府統一部で行ったインタビューでは、担当者は日本への感謝を率直に語った。

「碑の返還を決定してくださった靖国神社と日本の外務省に感謝しています。長期的にみると、返還は北韓（北朝鮮）と日本の関係に肯定的な役割を果たすのではないでしょうか」。

朝鮮李王朝の最後の皇太子・李垠（イ・ウン）氏の次男の李玖（イ・グ）氏は、北関大捷碑を祖国への帰国での「手土産」にしていた。だが返還式典の前の、この年の7月16日に亡くなった。

柿沼氏は式典の翌日、李玖氏の墓参りに向かった。ソウル市北東にある南楊州（ナムヤンジュ）市に李王家の陵墓がある。まだ新しい李玖氏の墓前でお経を上げて「殿下、最後までやり遂げましたよ」と報告した。なお返還の橋渡しをした「世界貿易センター連合」は12月6日、靖国神社に対して感謝状を贈っている。

大雪で引き返した飛行機

「1年間くらいは韓国内で展示したい」と韓国政府は希望していたが、北朝鮮は直ちに引き渡すよう求めた。そのため韓国政府は、国内での展示のために二組の石碑の複製を製作。結局、2006年3月1日の「3・1独立運動記念日」に、北朝鮮で引き渡し式典を行うことになった。

北関大捷碑は陸路で軍事境界線を越え、北朝鮮にある「開城（ケソン）工業団地」内の式典会場へ運ばれることが決まる。私は統一部と交渉し、その式典を取材する韓国メディアの取材団に加えてもらうことになった。

その日が近くなった2月21日に、統一部へ確認の電話をした。すると、「式典会場が開城工業団地から、開城市内の高麗博物館へ変更された」というのだ。工業団地は造成地で殺風景であるため、古都のたたずまいを残す場所へと会場を変えたのだろう。

ところが何と、「外国人記者は同行できなくなった」と言うのだ。韓国から経済特別区である「開城工業団地」へ外国人が入るのは可能だが、開城市内へは入れないという。

急遽、中国・瀋陽経由の航空便で平壌（ピョンヤン）から北朝鮮へ25日に入国し、開城へ行くことにした。一番の問題は、北朝鮮へ入国するためのビザ発給が間に合うかどうかである。北朝鮮入国はわずか4日後に迫っている。通常の取材でのビザは、1カ月以上前に申請しているのだ。

異例の申請が受け付けられるように、関係者らへ電話で強く要請。次は航空券の手配である。関西空港から全日空便で瀋陽へ行き、そこから1時間半後に出る「高麗（コリョ）航空」の平壌便へ乗り継ぐのだ。

瀋陽の北朝鮮領事館でビザが出ていることが確認できたので、25日に予定通りに関西空港を出発。この瀋陽行きの便は大連までが国際線で、そこから瀋陽までは国内線として飛ぶ。大連空港で機外へ出てターミナルビルで中国の入国手続きをする。ところがいつまで経っても、搭乗案内がないのだ。

「瀋陽空港が大雪で閉鎖されている」という話が伝わってきた。この大連でもかなり激しく雪が降ってきて、滑走路を除雪車が動き回っているのが見える。

結局、運行は大連で打ち切りになってしまった。「乗客は列車で瀋陽まで連れていく」との、航空会社のアナウンスがある。だがそれでは、瀋陽から平壌への今日の乗り継ぎ便には間に合わない。私は、日本の旅行代理店などへ次々と電話した。

そこで分かったのは、瀋陽からの次の平壌便は3月1日までないということだ。つまりそれに乗っても、式典には間に合わないのである。私は、関西空港へ引き返す便に乗らざるを得なかった。

自宅へ戻ったのは26日の午前10時頃。平壌の外務省外郭団体である「朝鮮対外文化連絡協会（対文協）」へ行けなくなった旨をメールだけでなくファクスでも送る。

すると、すぐに電話がかかってきたのである。よほどのことがない限り、対文協が電話してくることはない。しかも声に力が入っている。「28日に飛ぶ北京からの平壌便で来たらどうか。ビザのことは何とかしてみる」と言うのだ。私はその場で、「行く」と返事をした。

そして北京までの航空券を手配し、北京の旅行代理店に電話をして高麗航空の平壌便の座席確保を依頼。空席がない可能性があるが、もっと心配なのはビザである。ビザは二重に発給されないため、瀋陽の北朝鮮領事館ですでに出ている私のビザを北京まで運ぶ必要がある。どちらかがうまくいかなければ、北京から戻らざるを得ない。成功率は半分だろうと思った。

式典にかろうじて間に合う

28日の平壌便へ乗るために、27日午前6時に自宅を出て北京へ向かう。そして北京のホテルで待っていると、夕方になって平壌便のチケットとともにビザが届いたのである。ビザには瀋陽で発給されたことが記されている。

ビザの受け取り場所を、瀋陽から北京へと変更することを決めたのは昨日の午前中。にもかかわらず、その翌日の夕方に北京へ届いたのだ。大雪の中を、どのような方法で運んだのかが大きな謎である。私の今までの43回の北朝鮮取材では、不可能と思われたことがたびたび実現している。

28日午後4時半、平壌の「順安（スナン）」国際空港」へ到着。出迎えの対文協案内員は興奮しながら「式典に間に合うように来ることができたのは奇跡です！」と語った。

通常、外国人が地方都市へ行く場合、少なくても到着日は平壌のホテルに泊まる。しかし今回は、開城まで行って泊まることになった。雪が舞う中を、すっかり暗くなった高速道路を車は疾走する。道路の舗装は悪いし、高速道路といっても人が歩いている。以前、別の高速道路で大きな事故に遭ったことがあるので避けたい状況だが選択肢はない。

自宅で北京経由での訪朝を決めてからわずか二日後に、北朝鮮で地方都市へ向かっている。車の中でそう思うと、不思議な気分に陥った。

宿泊するのは「開城民俗旅館」。朝鮮戦争での戦火を免れた朝鮮王朝時代のたくさんの住居がそのまま旅館になっている。そのため部屋の暖房は、昔ながらの薪を燃やした熱で床を暖めるオンドルだけ。しかも当然ながら、窓はガラスではなく障子紙1枚だけで隙間風も入ってくる。室温は屋外と変わらず、凍えるような寒さだ。

床に敷いてある布団の中だけはかろうじて暖かく、ウイスキーをあおり、持ってきたありったけの服を着込んでその中へ潜り込む。体は温まらないものの、あまりにも疲れていたのですぐに寝入った。翌朝、外を見ると白くなっていた。風情のある家屋に雪が積もっていて、白と黒の世界が水墨画のように美しい。

トラックに積まれた北関大捷碑は、最初に開城工業団地へ入ることになっている。そしてここを通り抜けて、引き渡し式典会場の高麗博物館へ運ばれる。私は、そのトラックが軍事境界線を越えて韓国からやってくるようすをどうしても撮影したかった。

あわただしく朝食を済ませ、開城工業団地へ車で向かう。ところがそこでは、国際的な大ニュースになったかもしれない事態が待ち受けていた。

