【難読漢字】「黎明」って読めますか？ 実は知ってるはずなのに読めない…

あなたは読めますか？

突然ですが、「黎明」という漢字読めますか？

小説やニュースなど、硬い文章で見かけることがありますが、「れいみょう」などと読み間違えてしまう方も多いかもしれませんね。

気になる正解は……

「れいめい」でした！

「黎明（れいめい）」には二つの大きな意味があります。一つは「夜明け、明け方」という時間帯を指す言葉です。漢字の「黎（れい）」は「黒い」や「夜明けの頃」を意味し、「明」は「明るい」を意味します。暗闇から光が差す瞬間、つまり夜明けを表しています。

もう一つは、その夜明けのイメージから転じて、「新しい時代や文化、物事が始まろうとする時期」や「その始まりの瞬間」を指す比喩的な意味です。この場合、「黎明期（れいめいき）」という形で使われることが多いです。

例文としては、時間帯を指す場合で「黎明に目覚めると、鳥のさえずりが聞こえた」、比喩的な意味で「その技術は、今まさに黎明期を迎えている」のように使われます。

新しい時代の幕開けを感じさせる、希望に満ちた言葉ですね。この機会に、読み方と意味をしっかり覚えておきましょう。

