夫が仕組んだ「不倫アリバイ」…妻の友人が秒速で見破った？｜助産師と不倫した夫の末路♯26【ママリ】

まいは、最高の産院で出産をし、夫とわが子と3人でしあわせな生活を送っていました。しかし、それから一年後…夫の行動にモヤモヤすることが増えていきます。まいの職場復帰を機に、夫の不倫が明らかになり…。助産師との不倫騒動を描いた作品、ぽん子さんのブログにて掲載中の『助産師と不倫した夫の末路』第26話をごらんください。

夫の不倫を確信した、まい。不倫相手の元から帰宅するなり、夫は妻のただならぬ空気を感じ取ります。夫を直視できない まいに代わり、課長が夫に対して質問をしますが…。

不倫相手の元から帰宅した夫…。まいの様子が、普段と違うことに気付いたようです。

夫の不倫にショックを受けている、まい。普段通りに接することができず、目すら合わせようとしません…。夫は、家の中に知らない女性がいることに気付き、戸惑っているようですね。

まいの「友人」だと名乗った、課長。まいが体調不良の間、どこに行っていたのかと冷静に質問します。

課長の圧に押され気味の夫…。矢継ぎ早に質問をされ、戸惑っています。ですが、努めて冷静を装い、スマホ画面を見せました。

写真を見ても、表情ひとつ変えない課長。一体、どんな写真なのか気になりますね。平然とウソをつく夫ですから、素直に浮気を認めるとは思えませんが…。このまま、ウソをつき続けるつもりなのでしょうか。

「迷惑をかけない人なんかいない」

まいは、出産した産院の助産師と夫が不倫していることを知り、大きなショックを受けました。そんなまいに手を貸してくれたのは、仕事に厳しく、こわいと思っていた、鬼束課長…。



課長は、不倫の証拠を集めたり、夫への制裁を手助けしてくれたりしました。まいにとって、課長の存在は大きな支えになったことでしょう。



まいの復職後、介護のために課長は休職します。まいは課長にかけてもらった「迷惑をかけないで生きている人なんていない」という言葉を、そっくりそのまま課長へと返します。



みんなそれぞれに事情があり、時には周囲の人に迷惑をかけてしまうこともあるでしょう。しかし、自分だけが迷惑をかけているわけではなく、誰しも同じ立場になり得るもの。大事なことは、相手の気持ちを理解しようと歩み寄り、サポートし合うことなのかもしれませんね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）