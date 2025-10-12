¡Ö¸ø¼°ÀïÌ¤¾¡ÍøÃË¡×¤ä¡Ö¸øÎ©¤ÎÀ±¡×¤¬Âç³èÌö¡ª¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î¡ÈÈëÌ©Ê¼´ïÎóÅÁ¡É
¡¡10·î11Æü¤«¤é¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó3°Ì¤«¤éÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤òÁÀ¤¦µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Ï10·î5Æü¡¢º£µ¨½Ð¾ì¤ï¤º¤«17»î¹ç¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ¤ò¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤µ¤»¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢²áµî¤Ë¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤äCS¤Ç°ìÌö¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡ÈÈëÌ©Ê¼´ï¡É¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Áª¼ê¤¬Â¸ºß¤·¤¿¡£¡Úµ×ÊÝÅÄÎ¶Íº/¥é¥¤¥¿¡¼¡Û
µ¤»ý¤Á¤ÇÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
¡¡¸ø¼°ÀïÌ¤¾¡Íø¤ÎÅê¼ê¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥×¥í½é¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤È¤¤¤¦NPB»Ë¾å½é¤ÎÄÁ»ö¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÌøÀ¥ÌÀ¹¨¤À¡£
¡¡2006Ç¯¡¢Î¶Ã«Âç¤«¤éÂç³Ø¡¦¼Ò²ñ¿Í¥É¥é¥Õ¥È6½äÌÜ¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿ÌøÀ¥¤Ï¡¢Âç³Ø4Ç¯½©¤Ë±¦Éª¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Ï¡ÖÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Î1Ç¯¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¡¢·Ð²á¤ÏÎÉ¹¥¤Ç¡¢8·î²¼½Ü¤Ë1·³¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ10»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢9·î12Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤Ï¥×¥í½é¥Û¡¼¥ë¥É¤âµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤Ë6Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢3°Ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢¡ÖÎÅÍÜÃæ¤Î²¦¡ÊÄç¼£¡Ë´ÆÆÄ¤ËÆüËÜ°ì¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¹ç¸ÀÍÕ¤ò¶»¤Ë¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè1¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç2°Ì¤ÎÀ¾Éð¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£¥¨¡¼¥¹¡¦ÀÆÆ£ÏÂÌ¦¤ÇÉ¬¾¡¤ò´ü¤·¤¿10·î7Æü¤ÎÂè1Àï¤Ï¡¢¾¾ºäÂçÊå¤È¤ÎÅê¼êÀï¤ÎËö¡¢0ÂÐ1¤ÎÀËÇÔ¡£Áá¤¯¤â³³¤Ã¤×¤Á¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤Î´íµ¡¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢23ºÐ¤Î¥ë¡¼¥¡¼±¦ÏÓ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Íâ8Æü¤ÎÂè2Àï¤Ï¡¢4²ó¤ËÃçÂôÃé¸ü¤¬ËþÎÝ¤ÎÁö¼Ô°ìÁÝ¤È¤Ê¤ëÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢4ÂÐ1¤ÈµÕÅ¾¤·¤¿¤¬¡¢5²ó¤ËÀèÈ¯¡¦ÏÂÅÄµ£¤¬¤Ä¤«¤Þ¤ê¡¢1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¡¢¤Ê¤ª¤â1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¡£°ìÂÇÆ±ÅÀ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½éÅÐÈÄ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿ÌøÀ¥¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á¤ÇÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È½Ð¤½¤¦¡×¤ÈÊª¤ª¤¸¤·¤Ê¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¡¢ÃæÅçÍµÇ·¤Îµ¾Èô¤Ë¤è¤ë1¼ºÅÀ¤Î¤ß¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë6¡¢7²ó¤â3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¡¢2²ó2/3¤òÌµ°ÂÂÇ4Ã¥»°¿¶¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¥×¥í½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡1¾¡1ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿10·î9Æü¤ÎÂè3Àï¤Ç¤â¡¢ÌøÀ¥¤Ï0ÂÐ1¤Î6²ó¤«¤éÀèÈ¯¡¦»û¸¶È»¿Í¤ò¥ê¥ê¡¼¥Õ¤·¡¢¥×¥íÆþ¤ê¸å¡¢½é¤ÎÏ¢Åê¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö¡ÊºòÆü¡Ë·Ð¸³¤·¤¿Ê¬¡¢³Ú¤ËÅê¤²¤é¤ì¤¿¡×¤È¡¢130¥¥íÂæ¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÉð´ï¤Ë¡¢2²ó¤òÌµ°ÂÂÇ1»ÍµåÌµ¼ºÅÀ¡£½ªÈ×¤ÎÌ£Êý¤ÎµÕÅ¾·à¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢2¤ÄÌÜ¤ÎÇòÀ±¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÂè2¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
Íê¤ì¤ëÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ
¡¡¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤ÆCS½Ð¾ì¤Î¤«¤«¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó»Ä¤ê3»î¹ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢CS¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âÏ¢Æü¹¥Åê¤·¡¢»Ë¾åºÇÂç¤Î3°Ì¤«¤é¤Î²¼Ñî¾å¼Â¸½¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¦ÆâÎµÌé¤À¡£
¡¡Àîºê¹©»þÂå¤Ë¡È¸øÎ©¤ÎÀ±¡É¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿ºÇÂ®145¥¥í±¦ÏÓ¤Ï¡¢2004Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤Ø¡£
¡¡É®¼Ô¤Ï¥ë¡¼¥¡¼»þÂå¤ÎÆâ¤ò¼èºà¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÂÌ²Û»Ò¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¡Ö°ìÈÖ¤Î¹¥Êª¡×¤Î¥¹¥â¥â¤ò»ý»²¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥×¥í¤Ç¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤Ï·ù¡£µå»Ë¤Ë»Ä¤ëÂçÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢Á´Á³¥À¥á¤Î¤É¤Ã¤Á¤«¤°¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼Àº¿À°î¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â°õ¾Ý¿¼¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡2009Ç¯¤Ë31»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢3¾¡1¥»¡¼¥Ö6¥Û¡¼¥ë¥É¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢Íâ10Ç¯¤ÏÇÔÀï½èÍý¤¬Â¿¤¯¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂçÈ¾¤ò2·³¤Ç²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡Öº£¤Þ¤ÇµÙ¤ß¡Ê2·³¡Ë¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤Ê¤¤¤È¡×¤È°ìÇ°È¯µ¯¤·¡¢9·î28Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡¢Íâ29Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç2ÆüÏ¢Â³¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£À¾Â¼ÆÁÊ¸´ÆÆÄ¤¬¡ÖÆâ¤¬¤¤¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¾¡¤Ä¤«°ú¤Ê¬¤±¤«¤ÇCS¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤ë10·î1Æü¤Î¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤â¥Û¡¼¥ë¥É¤òµó¤²¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ò0.5¥²¡¼¥àº¹¤ÇµÕÅ¾¤·¤Æ3°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤ÇCS½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÀ¾ÉðÀï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç¤â¡¢Æâ¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¡¢ÃæÆü¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â4»î¹ç7¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ¼ºÅÀ¡¢13Ã¥»°¿¶¤Î²÷Åê¤Ç¡¢3¥Û¡¼¥ë¥É¤òµÏ¿¡£Íê¤ì¤ëÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò²¼Ñî¾åÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¡¢Í¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏËÜÎÝÂÇ¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢CS»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥×¥í½éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢µð¿Í¡¦Ãæ»³ÎéÅÔ¤À¡£
¡¡Ãæ»³¤ÏÃæµþÂçÃæµþ»þÂå¡¢ÃæÆü¡¦¹â¶¶¹¨ÅÍ¤ÈÆ±´ü¤À¤Ã¤¿¡£2021Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¤·¡¢ºäËÜÍ¦¿Í¤Î¸å·ÑÍ··â¼ê¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£23Ç¯¤Ë78»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢ÍâÇ¯¤Ï¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤º¡¢8·î¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï32»î¹ç¤ÈÈ¾¸º¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÀµÆóÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ143»î¹ç¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿µÈÀî¾°µ±¤¬º¸Ï¾¹ü¤òÄË¤á¤¿¤¿¤á¡¢CS¤Ç¤ÏÂåÌò¤È¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤ß¡¢10·î17Æü¤ÎDeNA¤È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àï¤Ç3ÈÖ¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçÉñÂæ¤ÇÂçÌò¤òÌ³¤á¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤é¡¢Âè3Àï¤Þ¤Ç9ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ4»°¿¶¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿Ãæ»³¡£3Ï¢ÇÔ¤Ç¤¢¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿10·î19Æü¤ÎÂè4Àï¡¢7²ó¤ËµÏ¿¤·¤¿CS½é°ÂÂÇ¤¬·è¾¡ÅÀ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢4ÂÐ1¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£
¡ÖºòÆü¤Î¥Ò¥Ã¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¡×¤È¤¤¤¦Íâ20Æü¤ÎÂè5Àï¤Ç¤Ï¡¢2²ó¤Ë±¦Á°°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢0ÂÐ0¤Î5²ó¤Ë¤Ï¡¢»³ºê¹¯¹¸¤Î147¥¥íÆâ³Ñ¹â¤áÄ¾µå¤ò±¦ÍãÀÊ¤Ë¹ë²÷¤ËÃ¡¤¹þ¤àµ®½Å¤ÊÀèÀ©ÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥×¥í4Ç¯ÌÜ¤Ç¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þµð¿Í¤¬1ÂÐ0¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ãæ»³¤â¡Ö½é¤á¤ÆÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤ò¤³¤³¤Ç½Ð¤»¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤¢¤ì¤«¤é1Ç¯¡£º£µ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î103»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.265¡¢7ËÜÎÝÂÇ¡¢32ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤È¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼µé¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£5Ç¯ÌÜ¤Î³ÐÀÃ¤ò¿ë¤²¡¢CS¤Ç¤â²¼Ñî¾åV¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë°ì¿Í¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
