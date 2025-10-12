¤Ê¤¼¡Ö²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¡×¤ò¿©¤Ù¤¿¿Í¤ÏñÁÀå¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡¡Ã¯¤â¤¬¡È¼«¸ÊÎ®¤Î¿©¤ÙÊý¡É¤òÈ¯¿®¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ö¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤µ¡×¤È¤¤¤¦Ì¥ÎÏ
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î¥é¡¼¥á¥óµ»ö¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¼¹É®¼Ô¤ÎÉ®¤¬ºÇ¤â¥¤¥¥¤¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¡¢²£ÉÍÈ¯¾Í¤Î¡Ö²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ç¤¢¤ë¡£Yahoo!¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ò¸«¤Æ¤â¡¢²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¤Îµ»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë³Æ¿Í¤ÎÉ®¤Ï¥¤¥¥¤¥¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤³¤ÎÅ¹¤Ï¤É¤³¤Î½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥¦¥ó¥Á¥¯¤¬¾ÜºÙ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³èµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£¡ÚÃæÀî½ß°ìÏº¡¿¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸¼Ô¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸«¤ë¤È¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¡©¡¡¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤¤¥é¡¼¥á¥ó¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¡Ö²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Î»Ñ
½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿²È·Ï
¡¡ÀèÆüÆÉ¤ó¤Àµ»ö¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖµÈÂ¼²È¡¢ËÜËÒ²È¡¢Ï»³Ñ²È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¤³¤ó¤Êµ»ö¤Ï½ñ¤±¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¤¤ä¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤Îµ»ö¤ò¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤È¤·¤ÆYahoo!¤Ë½ñ¤¯¤Û¤É¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤ÏÅöÁ³¤½¤ì¤é¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤è¡Ä¡Ä¤È¤â»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¥é¡¼¥á¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤ä¤Ï¤ê¡ÊÌÍ¡ËÉáÄÌ¡¢¡ÊÌ£¡ËÉáÄÌ¡¢¡Ê·ÜÌý¡ËÂ¿¤á¡¢¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¡×
¡Ö¥é¥¤¥¹¤ÈÄÉ²Ã¤Î³¤ÂÝ¤âÍê¤ß¡¢¥é¥¤¥¹¤Ë¤Ï¥¥å¥¦¥ê¤ÎÄÒ¤±Êª¤ÈÆ¦ÈÄ¾ß¤òºÜ¤»¡¢¥¹¡¼¥×¤Ë¾¯¤·¿»¤·¤¿³¤ÂÝ¤Ç´¬¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ë¡£²È·Ï¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤È¤â¤´ÈÓ¤Ë¹ç¤¦¥é¡¼¥á¥ó¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡Ç®¶¸Åª¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡ÖÆóÏº·Ï¡×¡ÖÆóÏº¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢·Ï¡×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢»ä¤Ï28Ç¯Á°¤Ë»°ÅÄ¤ÎËÜÅ¹¤Ë¹Ô¤¡¢Ê´ºÕ¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÆóÏºÆ»¡×¤ÎµáÆ»¼Ô¤¬¡Ö²¡Ç¦¡ª¡¡²æ¤Ï»°ÃÊ¥Ã¥¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¥×¥ó¥×¥ó¤ÈÈ¯»¶¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¥È¡¼¥·¥í¡¼¤¬¡¢¤Þ¤ÀÃíÊ¸¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤è¡¢¥Á¥Ã¡×¤Î¤è¤¦¤Ê»ëÀþ¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤À¡£¼ÂºÝ¡Ö¥Á¥Ã¡×¤È¤¤¤¦ÀåÂÇ¤Á¤ÏÊ¹¤³¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÃíÊ¸»þ¤ÎÆæ¤Î¼öÊ¸¤È¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×°Ê³°¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¶ÛÄ¥¤Î¶õ´Ö¤Ë¤¹¤Ã¤«¤ê¤ä¤é¤ì¡¢ÆóÏº´ØÏ¢¤ÎÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î»þ¤À¤±¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢²È·Ï¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤«¤Ê¤ê¤Î²ó¿ô¡¢Â¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¿¡£²È·Ï¤¬¤Ê¤¼¥¦¥Þ¤¤¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡¢Ì£¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥é¡¼¥á¥ó¤Î¿©¤ÙÊý¤¬¼«Í³¤Ç¡¢Å¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬Âç¤é¤«¤Ê¤Î¤À¡£ÁíËÜ²È¤ÎµÈÂ¼²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤ÎÂç¹ÔÎó¤È¡ÖÀ»ÃÏ½äÎé¡×Åª¤Ê¶õµ¤¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤ÆÆþ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¾¤Ïí´í°¤»¤ºÆþ¤ì¤ë¡£
¡¡½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿²È·Ï¤Ï¡¢ËãÉÛ¤Î»°¤Î¶¶¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö¾Ð¤Î²È¡×¤Ç¤¢¤ë¡£1990Ç¯Âå¸åÈ¾¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ç²ñ¼Ò¤ËÄÌ¤¦ÅÓÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Ï¥é¡¼¥á¥ó¥Ö¡¼¥à¤Ç¡¢ÀÐ¿À½¨¹¬»á¤äÂçºêÍµ»Ë»á¤¬Ì¾Å¹¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤·¤¤ê¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿·½É¡ÖÌÍ²°ÉðÂ¢¡×¡¢ÃæÌî¡ÖÀÄÍÕ¡×¡¢½ÂÃ«¡Ö´î³Ú¡×¤Ê¤É¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Å¹¤Ç¤Ï½Ð¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ë¤»¤¤¤¼¤¤¸ÕÜ¥¤ò¤«¤±¤ëÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¾Ð¤Î²È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢¶ÄÅ·¤·¤¿¡£¤Þ¤º¡¢ÌÍ¤Î¸Ç¤µ¤È¥¹¡¼¥×¤ÎÇ»¤µ¡¢Ìý¤ÎÎÌ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¡£ÉáÄÌ¡¢Ç»¤¤ÌÜ¡¢¤È¸À¤Ã¤¿¸å¡¢¥À¥á¸µ¤Ç¡ÖÈ´¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡Á¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö¤ªµÒ¤µ¡¼¤ó¡¢Ìý¤ÎÎÌ¤Ï¡ØÂ¿¤á¡Ù¡ØÉáÄÌ¡Ù¡Ø¾¯¤Ê¤á¡Ù¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ÊÊò¡Ë¡×¤È¤Ê¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤â¤Ã¤È¤â¹¥¤¤Ê¥é¡¼¥á¥ó¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë
¡¡¤½¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÍÆ´ï¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¥é¡¼¥á¥ó²°¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï¸ÕÜ¥¡¢¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢°ìÌ£Åâ¿É»Ò¡¢¿Ý¤¯¤é¤¤¡£¾Ð¤Î²È¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ï¤ª¤í¤·¥·¥ç¥¦¥¬¡¢¤´¤Þ¤¹¤ê´ï¡¢Æ¦ÈÄ¾ß¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Äó¶¡¤µ¤ì¤¿¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¤Ï¡¢è§¤Ç¤¿¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦¤¬ºÜ¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬ÌÇË¡¥¹¡¼¥×¤ÈÌÍ¤Ë¹ç¤¦¡ª¡¡¾ßÌýÌ£¤ËÆÚ¹ü¤Î¥³¥¯¤¬ÀäÌ¯¤ËÍí¤ß¹ç¤¦½é¤á¤Æ¸ý¤Ë¤¹¤ëÌ£¤Ç¡¢¤Þ¤À1³äÄøÅÙ¤·¤«¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¥ê¥Ô¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ê¤ã¥¦¥Þ²á¤®¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¿©·ôµ¡¤Ë¹Ô¤¡Ö¥ì¥óÁðÁý¤·¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¡¢¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÎÌ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢Á´ÂÎ¤¬¥¢¥Ã¥µ¥ê¤È¤·¤ÆÌ£¤âÇö¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤Ç»î¤·¤ËÆ¦ÈÄ¾ß¤ò¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦¤ËºÜ¤»¡¢°ìÉô¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò°ì½Ö¥¹¡¼¥×¤ËÍî¤È¤¹¡£Ï¡²Ú¤Ë¥¹¡¼¥×¤ÈÌÍ1ËÜ¡¢Æ¦ÈÄ¾ßÉÕ¤¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦¤òºÜ¤»¤Æ¿©¤Ù¤¿¤éÌ£¤ÎÇ»¤µ¤¬Ìá¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿É¤µ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤³¤Ë¤Ï¤ª¤í¤·¥·¥ç¥¦¥¬¤â¹ç¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤ÈÆóÇÕÌÜ¤ÎÏ¡²Ú¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ç¥¦¥¬¤âÄÉ²Ã¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÌ£¤òÁÖ¤ä¤«¤Ë¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²È·Ï¤ÎÅ¹¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤Ê¤«¡¢Ëè½µ¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¸½ºß¤Ï½ÂÃ«¤¬ËÜÅ¹¤Î¡Ö»ø¡×¤ÎÃÓ¿¬Âç¶¶Å¹¤Ç¤¢¤ë¡£²È¤«¤é¶á¤¤¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ëè½µÅÚÍËÆü¤Ï11»þ¤Î³«Å¹¤ÈÆ±»þ¤ËÆþ¤ê¡¢È¯Ë¢¼ò¤Î¡ÖÃ¸Îï¡×¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¥é¡¼¥á¥ó¤òÂÔ¤Ä¡£¾Ð¤Î²È¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÇ»¤¤¥¹¡¼¥×¤Ë¤¹¤Ã¤«¤ê¥Ï¥Þ¤ê¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¹¥¤¤Ê¥é¡¼¥á¥ó¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¡Ö6¡¦3¡¦1¡×¤È¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦Áý¤·¤òÍê¤ó¤À¡£6¡á³¤ÂÝ¤ÎËç¿ô¡¢3¡á¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤ÎËç¿ô¡¢1¡áÌ£¶Ì¤À¡£
¼«Í³²á¤®¤ë¥é¡¼¥á¥ó
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Á¥§¡¼¥ó·Ï¤Î²È·Ï¤¬¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¹ï¤ß¥¿¥Þ¥Í¥®¤ä¿ÝÄÒ¤±¤Î¹ï¤ß¥·¥ç¥¦¥¬¤ò½Ð¤¹Å¹¤â½Ð¤¿¡£¥¦¥Þ¤¤¤Î¤«È¾¿®È¾µ¿¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥ì¤¬¹ç¤¦¤Î¤À¡ª¡¡ÆÃ¤Ë¹ï¤ß¥¿¥Þ¥Í¥®¤Ï¤â¤Ï¤ä¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢º£¤Ç¤ÏÅ¹¤Ë¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÉ¬¤ºÆþ¤ì¤ë¡£
¡¡ºÇ¶áÅìµþ¤Ë¤¤¤ë»þ¤ÏÏ»ËÜÌÚ¤òµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥é¡¼¥á¥óÇÏ¾ì°í²È ÃÒ¤Î¿Ø¡×¤Ø¹Ô¤¯¤È¤¡¢ÃúÇ«¤Ê»Å»ö¤¬¤µ¤ì¤¿¥¿¥Þ¥Í¥®¤âÅöÁ³Æþ¤ì¤ë¡£¤³¤³¤ÏÌÍ¾¯¤ÊÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤È¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò°ì¤Ä¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÇ¯¤ò¼è¤Ã¤ÆÎÌ¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤Å¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢²È·Ï¤¬¹¥¤²á¤®¤ë¤Î¤ÇÅìÍÎ¿å»º¤Î¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤óZUBAAAN¡ª ²£ÉÍ²È·Ï¾ßÌýÆÚ¹ü¡×¤òÇã¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¿¥Þ¥Í¥®¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤Î²È¤Î¶á¤¯¤Ç¤ÏÇã¤¨¤Ê¤¤¤ÈX¤ÇÃ²¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÃÏ¸µ¤Î¼Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ§¿Í¤¬±Ø¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢µþÅÔ¤ÎÍ§¿Í¤¬È¢¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¼«Í³²á¤®¤ë¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¡¢Â¾¿Í¤Î¿©¤ÙÊý¤òÈÝÄê¤¹¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤º¼«Ê¬¤Î¼«Í³¤Ê¿©¤ÙÊý¤ò¡Ö¤É¤¦¤Ç¤¹¡¢¥³¥ì¡ª¡¡¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¸À¤¨¤ë¤â¤Î¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤á¤°¤ëÊ¸¾Ï¤Ï¤É¤³¤«³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£
¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸¼Ô¡¦ÃæÀî½ß°ìÏº
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
