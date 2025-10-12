タイガースの先発右腕ジャック・フラーティ投手（29）は、2026年のプレーヤーオプションを行使するかどうかまだ決めていないと大リーグ専門局「MLBネットワーク」のジョン・モロシ記者が11日（日本時間12日）に自身のXで伝えた。

フラーティは2024年はタイガースとドジャースで投げ、162回、13勝7敗、防御率3.17と復活し、FA市場に出た。しかしながら本人が望んでいた長期契約は得られず、タイガースと2年総額3500万ドル（約52億8500万円）で合意した。

今季、15試合先発の条件を満たしたことで、2026年のプレーヤーオプション額は当初の1000万ドル（約15億1000万円）から2000万ドル（約30億2000万円）に上昇した。フラーティはこのオフ、そのオプションを行使して残留するのか、3年連続でFA市場に出るのか、決断を迫られる。

問題は今季31試合で161投球回、8勝15敗、防御率4.64と低調な成績に終わっていることだ。思うような契約は得られないかもしれない。フラーティは2024年のトレード期限前にドジャースへトレードされていたため、昨オフはクオリファイング・オファー（QO）の対象外だった。今オフにFAとなれば、QO（予想額は約2200万ドル＝約33億2200万円）の提示を受け、それを受諾する可能性もある。その場合、オプション行使より200万ドル（約3億円）多く稼げる計算になる。