¡¡¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤Ï12Æü¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡²þÀµ°Æ¤ò½ä¤ê¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¡¢¼¡¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤â³ÆÅÞ¹ç°Õ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ì¤ÐÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤À¡×¤ÈÅìµþÅÔÆâ¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£Èæ³ÓÂè1ÅÞ¤Î¼«Ì±ÅÞ¤È¶¨µÄ¤·¤¿¤¤¤È¤¹¤ë°ìÊý¡¢¡ÖÀ¯¼£»ñ¶â¤ÎÆ©ÌÀ²½¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌîÅÞ°Æ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤â°ì¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤À¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸øÌÀ¤Ï¡¢¼«Ì±¤¬´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¤Ë¾Ã¶ËÅª¤À¤È¤·¤Æ¡¢Ï¢Î©Î¥Ã¦¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¡¢¸øÌÀ¤È¤âÏ¢·È¤·¤Æ²þÀµ°Æ¤òÎ×»þ¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ËÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£¸øÌÀ¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¼õ¤±»®¤òÀ©¸Â¤¹¤ë°Æ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£