「ドラマと真逆！」 『べらぼう』きよ役・藤間爽子の”お茶目”オフショット「視聴者の心の傷を癒してくれる」
俳優の藤間爽子が、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
公式SNSは、第38回「地本問屋仲間事之始」の放送後に悲劇的な別れとなった喜多川歌麿役・染谷将太、妻のきよ役・藤間爽子のオフショットを投稿。続けて藤間のクランクアップコメントとして｢幸せな時間も辛い時間も歌麿さんと過ごせて幸せでした」と紹介した。
ファンからは「『あ...おきよさん生きてる』視聴者の心の傷を癒してくれるオフショット」「お二人の演技が素晴らしすぎて…胸が抉られるように痛かったです」「こう言うおどけた2人を見るとホッとします」「こんど生まれてきたときは、ずーっと二人が健やかでにこやかでいられますようにー」「ドラマと真逆！少し沈んだ気分でしたが、夫婦写真を見れて幸せです！」などの声が寄せられている。
