Kōki,×インティミッシミが描く“自分らしさ”♡Pretty Flowers

イタリア発のランジェリーブランド「Intimissimi（インティミッシミ）」が、日本初のローカルアンバサダーとしてKōki,さんを迎えました。ブランドを象徴するロングセラー「Pretty Flowers」コレクションを中心に、感性と自信をテーマにした新キャンペーン「高鳴りを、信じて。」が始動。内側から美しさを引き出す世界観と、Kōki,さんの洗練された魅力が融合した注目の取り組みです。

Kōki,さんが体現する“感性を信じる喜び”



モデル・俳優、作曲家としても活躍するKōki,さんが、インティミッシミの掲げる「自立した女性像」を象徴するアンバサダーに就任。

彼女のまっすぐな感性と、前向きに挑戦する姿勢がブランドメッセージ「高鳴りを、信じて。」と重なります。

キャンペーンフィルムでは、桜の花びらをモチーフにした銀座1丁目店を舞台に、ランジェリーを選ぶ小さな勇気と内なるときめきを幻想的に表現。

心の声に導かれて、自分らしい一枚を選ぶストーリーが描かれています。

「Pretty Flowers」♡美しさと自信を纏う定番コレクション



2018年の登場以来、世界中で愛され続けている「Pretty Flowers」コレクション。

繊細なストレッチレースとフローラル刺繍が特徴で、フェミニンさと上品さを兼ね備えたデザインです。

中でもKōki,さんが着用する人気モデル「Giorgiaブラ」は、グラデーションカップで自然にボリュームアップし、深いV字ラインがセンシュアルな印象に。

豊富なカラーバリエーションとショーツやナイトウェアなどの幅広い展開も魅力。日常に寄り添いながら、自信とときめきを与えてくれるアイテムです。

自分らしい“ときめき”を纏って、感性を信じて♡



Kōki,さんの就任とともに始まった新キャンペーンは、単なるファッションではなく“感性を信じる勇気”を伝えるメッセージ。

インティミッシミのランジェリーは、女性が自分を大切にし、自信を持って日々を過ごすためのパートナーです。

お気に入りの一枚を見つけて、あなたの中の“高鳴り”を感じてみてはいかがでしょうか。