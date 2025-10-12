ドラマや映画に登場する美容外科医といえば、知性と洗練された雰囲気を兼ね備えた、魅力的な存在として描かれることが多いものです。そんな役柄が最も似合いそうな男性芸能人と聞かれたら、誰を思い浮かべますか。「美容医師が似合いそうな男性芸能人」について全国の男女にアンケートを取った結果、最も票を集めたのは、俳優の木村拓哉さんでした。



この調査は、株式会社NEXERと業界最大級の美容専門医師転職エージェントである「美容医局」が共同で行ったもので、全国の男女1000人を対象として2025年7月に実施したものです。



「美容外科医役が似合う男性芸能人」を尋ねたところ、第1位に「木村拓哉」さんが選ばれました。圧倒的な存在感と信頼感を兼ね備えた姿が、多くの支持を集めた結果です。続いて第2位には「GACKT」さんがランクイン。カリスマ性と高い美意識が「理想の美容医師像」と重なり、高評価を得ました。第3位には「ディーン・フジオカ」さんが選ばれ、知的で洗練された雰囲気が票を集めています。



アンケートに寄せられた具体的な回答は以下の通りです。



1位：木村拓哉 103票

・完璧な手術をしてくれそうだから。（30代・女性）

・顔が整っているし、若々しいから。（40代・女性）

・何しても似合う。（40代・男性）



知的で洗練された雰囲気に加え、圧倒的な存在感を放つ様は、まさに美容外科医役にふさわしいといえるでしょう。



2位：GACKT 67票

・美容に力を入れているから。（20代・男性）

・普段からスタイリッシュで洗練されているから。（40代・男性）

・雰囲気があって器用そう。（40代・男性）



圧倒的なビジュアルとミステリアスな雰囲気から、イメージにぴったりだと高く評価されました。



3位：ディーン・フジオカ 63票

・整った顔立ちと端正な佇まいが「美容」や「美」に関心を持つ医師像にピッタリだと感じるから。（30代・男性）

・綺麗な顔立ちで一番イメージできたから。（30代・女性）

・艶っぽい方でぴったりです。（40代・男性）



その洗練されたルックスは、多くの人が思い描く「信頼できる美容医師像」に重なり、支持を集めました。



4位：及川光博 53票

・イケメンで白衣がとても似合うから。（20代・女性）

・美容に気を使っていそう。（30代・女性）

・年齢を重ねても王子様って感じでかわらない。（40代・男性）



エレガントな佇まいと独特の色気は、美意識の高い美容医師役にふさわしく、さらに優雅で安心感のあるキャラクター性も大きな魅力となっています。



5位：福山雅治 45票

・男前だから。（20代・男性）

・清潔感と貫禄があるから。（30代・男性）

・かっこよくて知的さがある。（40代・男性）



洗練されたルックスに加え、落ち着いた語り口も魅力的。「こんな先生なら安心して通いたい」と思わせる存在感がありますよね。



ここからは同率6位から10位を、一部の理由とともにまとめて紹介しますす。



同率6位 氷川きよし 31票

・ピッタリ似合いそう。（20代・女性）

・中性的で綺麗なイメージなので似合うと思ったから。（30代・女性）

・普段から見た目に気を遣っているように見えるから、役にぴったりだと思う。（30代・女性）



同率6位 唐沢寿明 31票

・医者役が一番似合う。（20代・男性）

・白い巨塔のイメージ。（50代・男性）

・昔、白い巨塔で医者役が似合っていたし、美容医師になったとこを見てみたいから。（50代・女性）



8位 沢村一樹 29票

・真面目そうな所と美や女性へのこだわりがある所がはまりそうでした。（40代・女性）

・ゴッドハンドな感じがするし、本人の顔もいつまでも若々しいので。（40代・女性）



9位 佐藤健 25票

・イケメンだから。（10代・男性）

・美容医師にいそうだから。（10代・男性）



10位 藤木直人 24票

・顔立ちもいいし知的だから。（30代・女性）

・「清潔感」「上品さ」「知的さ」といった、美容医師に求められる要素がすべて備わっていると感じるから。（30代・男性）



【出典】

株式会社NEXERと美容医局による調査