à»ÐËå¤Ç´ÑÀï¥·¥ç¥Ã¥ÈáÌ¾ÌçÂçÂ´¡Ö¹ñÌ±ÅªÈþ¾¯½÷¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×½Ð¿È27ºÐ½÷Í¥¤ËµÓ¸÷¡Ö»î¹ç¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¥æ¥Ë»Ñ¡¢²Ä°¦¤¤¡×
¡Ö·ã¥¢¥Ä¡×2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡½÷Í¥¤ÎÆ£¹¾Ë¨(27)¤¬»ÐËå¤Ç¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4Æü¤Ëºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002(¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô)¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1Âè33Àá¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡¼¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ò´ÑÀï¡£¡Ö½é¤á¤Æ»ÐËå¤Ç´ÑÀï¡¡ºë¥¹¥¿·ã¥¢¥Ä¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â¤¤¤¤»î¹ç¤Ç¡¢½ª»Ï¥Ï¥é¥Ï¥é¡ª¡ª¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤ÇËå¤È±þ±ç¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¥´¡¼¥ëÁ°¤ÎÊø¤·¤È¤«¤â´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¥¹¥ê¥ëËþÅÀ¤Ç¤·¤¿¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¸½ÃÏ¤Ç¤Î±þ±ç¤Ï³Ú¤·¤¹¤®¤ë¡ª´ØÀ¾¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤¿¤³¾Æ¤¤ò¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ó¤ÊÈþ¿Í»ÐËå¤¬²£¤Ç´ÑÀï¤·¤Æ¤¿¤é»î¹ç¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤Í¡×¡Ö¥æ¥Ë»Ñ¡¢²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Æ£¹¾¤Ï2014Ç¯¤Î¡ÖÂè14²óÁ´ÆüËÜ¹ñÌ±ÅªÈþ¾¯½÷¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×(¥ª¥¹¥«¡¼¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó)¤Î¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¼õ¾Þ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×X21¤ò·Ð¤Æ¡¢½÷Í¥¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿ºÍÉ²¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£